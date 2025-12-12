Пожар как прикрытие: почтовые сотрудники попытались спрятать миллионы в самых неожиданных местах

История с хищением почти 10 млн рублей в Новосибирской области привела к задержанию двух сотрудников почтового отделения, которые попытались скрыть преступление, инсценировав пожар в служебном автомобиле. Об этом сообщает ТАСС. Полиции удалось быстро восстановить события и установить виновных, после чего возбуждено уголовное дело.

Как развивалось происшествие

В представительство полиции поступило заявление о пожаре в почтовом автомобиле, который произошёл 5 декабря на трассе в Тогучинском районе. По словам водителя, возгорание удалось локализовать самостоятельно, после чего он продолжил движение. Прибыв в пункт назначения, он заявил, что в огне якобы сгорели две страховые инкассаторские сумки, в которых находилось более 9,8 млн рублей. Почтовая корреспонденция при этом не пострадала.

"Водитель сообщил, что в результате происшествия были уничтожены две страховые инкассаторские сумки с денежными средствами в сумме более 9,8 млн рублей", — говорится в сообщении МВД.

Однако проверка автомобиля и обстоятельств случившегося вызвала сомнения у полицейских: признаки указывали на попытку инсценировки. В результате подозрения пали на водителя и его 41-летнюю коллегу — менеджера отделения связи.

Схема хищения и задержание

Следствие установило, что деньги не сгорели в огне, а были заранее переложены в картонные коробки. Сообщница получила эти коробки и спрятала содержимое в цветочном горшке. При обысках сотрудники полиции обнаружили похищенные средства и полностью изъяли их из незаконного оборота.

Также выяснилось, что женщина успела перевести на банковский счёт 500 тыс. рублей и отправить часть похищенных средств родственнику. Эти операции также попали в материалы дела и стали подтверждением причастности к преступлению.

Уголовное дело и дальнейшие действия следствия

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупном размере. Оба фигуранта задержаны, вопрос об избрании меры пресечения решается в установленном порядке.

Следственные действия продолжаются: предстоит проверить возможное участие других лиц, установить мотивы и подготовку схемы, а также оценить ущерб, который мог быть нанесён почтовому предприятию и его клиентам.