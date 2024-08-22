Индийские гигантские белки стали родителями в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" появилось первое пополнение в семействе индийских гигантских белок. Сейчас эти животные являются единственными представителями своего вида в России, которых можно увидеть только в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба зоопарка.
"Появление потомства у таких редких животных стало для нас истинной радостью и долгожданным событием. К тому же, гигантские белки обладают уникальными поведенческими особенностями, включая осторожность, поэтому рождение первого детеныша можно считать настоящей победой для зоопарка", - отметил генеральный директор учреждения Владимир Герасичкин.
Специалисты зоопарка отмечают, что изначально было сложно увидеть малыша, так как самка прятала его в домике, который она утеплила и забила входное отверстие пробкой из листьев. "Благодаря таким поведенческим особенностям, специалисты зоопарка смогли определить, что самка стала мамой. Когда малыш и мама окрепли и покинули свой домик, удалось определить пол детеныша", - говорится в сообщении.
Индийская гигантская белка, или индийская ратуфа, является видом грызунов. Это крупная травоядная древесная белка, обитающая в Индии. Цветовая гамма меха включает кремово-бежевый, темно-желтый, желтовато-коричневый, коричневый или темно-коричневый. Длина головы и тела у взрослого животного составляет около 36 см, а хвост имеет длину около 61 см. Взрослая особь весит около 2 кг.
Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа , Renjusplace , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )
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