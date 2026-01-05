Свет вернулся после новогоднего кошмара: тысячи жителей Кубани вышли из темноты

После нескольких суток аварийных отключений в Краснодарском крае удалось восстановить электроснабжение в большинстве пострадавших населённых пунктов. Непогода в первые дни года привела к масштабным сбоям, однако энергетики постепенно возвращают регион к штатному режиму работы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Восстановление электроснабжения после непогоды

В домах, где проживают почти 9,5 тысячи человек, подача электроэнергии полностью восстановлена. Работы завершили утром 4 января, о чём сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Речь идёт обо всех районах региона, которые пострадали от последствий стихии.

"Во всех пострадавших от стихии районах Краснодарского края с 09:00 4 января восстановили электроснабжение в домах 9,5 тыс. человек", — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Власти подчёркивают, что приоритетом оставались социально значимые объекты и жилые дома.

Масштаб аварий и работа бригад

Для ликвидации последствий массовых аварийных ситуаций были задействованы значительные силы. В восстановительных работах участвовали 55 аварийных бригад, в составе которых находились 220 специалистов. Они работали в условиях сложной погодной обстановки и повышенной нагрузки на сети.

Основной причиной отключений стало налипание мокрого снега на линии электропередачи. Это привело к обрывам проводов и повреждениям оборудования, особенно в сельских районах и на участках с протяжёнными воздушными линиями.

Последствия стихии и текущая ситуация

Непогода в Краснодарском крае началась 1 января и привела к тому, что без электричества временно остались около 43 тысяч человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в ряде муниципалитетов, где восстановление требовало значительного времени и ресурсов.

В оперативном штабе отмечают, что в отдельных районах восстановительные работы продолжаются. Энергетики продолжают мониторинг состояния сетей, чтобы предотвратить повторные аварии и обеспечить устойчивое энергоснабжение в условиях зимней погоды.