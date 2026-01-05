Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Электрощиток при отключении света
Электрощиток при отключении света
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:43

Свет вернулся после новогоднего кошмара: тысячи жителей Кубани вышли из темноты

Подачу электроэнергии возвращают после непогоды на Кубани — оперштаб края

После нескольких суток аварийных отключений в Краснодарском крае удалось восстановить электроснабжение в большинстве пострадавших населённых пунктов. Непогода в первые дни года привела к масштабным сбоям, однако энергетики постепенно возвращают регион к штатному режиму работы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Восстановление электроснабжения после непогоды

В домах, где проживают почти 9,5 тысячи человек, подача электроэнергии полностью восстановлена. Работы завершили утром 4 января, о чём сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Речь идёт обо всех районах региона, которые пострадали от последствий стихии.

"Во всех пострадавших от стихии районах Краснодарского края с 09:00 4 января восстановили электроснабжение в домах 9,5 тыс. человек", — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Власти подчёркивают, что приоритетом оставались социально значимые объекты и жилые дома.

Масштаб аварий и работа бригад

Для ликвидации последствий массовых аварийных ситуаций были задействованы значительные силы. В восстановительных работах участвовали 55 аварийных бригад, в составе которых находились 220 специалистов. Они работали в условиях сложной погодной обстановки и повышенной нагрузки на сети.

Основной причиной отключений стало налипание мокрого снега на линии электропередачи. Это привело к обрывам проводов и повреждениям оборудования, особенно в сельских районах и на участках с протяжёнными воздушными линиями.

Последствия стихии и текущая ситуация

Непогода в Краснодарском крае началась 1 января и привела к тому, что без электричества временно остались около 43 тысяч человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в ряде муниципалитетов, где восстановление требовало значительного времени и ресурсов.

В оперативном штабе отмечают, что в отдельных районах восстановительные работы продолжаются. Энергетики продолжают мониторинг состояния сетей, чтобы предотвратить повторные аварии и обеспечить устойчивое энергоснабжение в условиях зимней погоды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сроки возврата газа в посёлки Ялты проверяет надзор — прокуратура РК вчера в 12:45
Газ отключили — ситуацию взяли под особый контроль: что происходит в Большой Ялте

Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав жителей посёлков Большой Ялты, оставшихся без газа из-за внеплановых работ.

Читать полностью » Девять пожаров за сутки зарегистрировали в Крыму — ГУ МЧС России по РК вчера в 12:17
Праздники с огнём и сиренами: в Крыму за сутки вспыхнули сразу несколько пожаров

За сутки в Крыму произошло девять пожаров и одно ДТП. Спасатели рассказали, где фиксировались возгорания и как работали экстренные службы.

Читать полностью » Президентская доплата привлекла врачей в районы Крыма — Рубель председатель комитета вчера в 12:11
Без них не работает ни одна больница: Крым испытывает острую нехватку врачей

В Крыму сохраняется дефицит анестезиологов и детских врачей. Власти рассказали, какие меры поддержки уже работают и дают результат.

Читать полностью » Газ в жилые дома Ялты планируют вернуть до 6 января — власти Крыма вчера в 12:07
Газ перекрыли в разгар каникул: что происходит в пригородах Ялты

В Ялте из-за внеплановых работ временно отключили газ в четырёх посёлках. Стало известно, когда восстановят подачу ресурса абонентам.

Читать полностью » На КПП в районе Джанкоя досмотр проводят на 18 полосах — ИА SevastopolMedia вчера в 12:02
400 километров без авантюр: что ждёт водителей по дороге в Крым в каникулы

Автомобилистам рассказали, чего ждать на сухопутном пути в Крым зимой: состояние трассы, проверки на КПП и важные детали дороги.

Читать полностью » Аренда авто экономкласса в Крыму стартовала от 900 рублей 02.01.2026 в 12:58
По Крыму — без расписаний, но с депозитом: во сколько туристам обходится прокат машин

Зимние поездки по Крыму всё чаще планируют на автомобиле. Сколько стоит аренда машины, какие залоги требуют и кому готовы сдать авто.

Читать полностью » Симферополь обеспечили водой даже при засухе — гендиректор Вода Крыма Новик 02.01.2026 в 12:51
Водохранилища — не единственный козырь: как столица Крыма подстраховалась от дефицита воды

Власти Крыма рассказали, как Симферополь будут снабжать водой даже при засухе и сокращении ресурсов водохранилищ.

Читать полностью » Юго-западный ветер усилился на побережье Крыма — республиканский гидрометцентр 02.01.2026 в 12:46
Ночь с минусом, день с плюсом: январская погода в Крыму пойдёт по опасному сценарию

Атлантический циклон принесёт в Крым ветер, осадки и резкое потепление. Синоптики предупреждают о гололедице и штормовых порывах.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Экстренное предупреждение из-за тумана объявляют в Крыму — МЧС России
ЮФО
Крым требует компенсацию ущерба от блокад — глава парламента Константинов
ЮФО
Госавтоинспекция фиксирует десятки нетрезвых водителей в Крыму — ГИБДД
ЮФО
Более 14,8 тыс пациентов проходят медреабилитацию в Крыму — глава Аксёнов
Питомцы
Кошка подмигивает из-за сухости третьего века — ветеринар
ЮФО
В Крыму зафиксировали 24 пожара в первые дни января — МЧС России
ЮФО
Бастрыкин поручает расследовать коммунальный коллапс на Кубани — СК России
ЦФО
В центре Москвы ограничат движение 6 и 7 января из-за богослужений — ГАИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet