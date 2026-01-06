Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Электрощиток при отключении света
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:42

Снег оставил без света сотни жителей: Апшеронский район переживает новый удар

В Апшеронском районе без света остаются 637 человек — глава района Передереев

Снегопад в Апшеронском районе вновь обострил ситуацию с энергоснабжением: утром 6 января без электричества остаются сотни жителей сразу в нескольких населённых пунктах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако восстановление идёт поэтапно и осложняется погодными условиями. Об этом сообщает издание "Утренний юг".

Обстановка с электроснабжением утром 6 января

По информации главы Апшеронского района Алексея Передереева, на утро 6 января без света остаются 637 человек. Из-за обильного снега перебои с подачей электроэнергии зафиксированы сразу в семи поселениях муниципалитета. Основные отключения связаны с повреждениями линий электропередачи и труднодоступностью отдельных участков.

В Хадыженске и хуторе Травалев электроэнергия отсутствует в 10 домах. Ещё пять домов обесточены в Апшеронске. Власти отмечают, что ситуация находится под контролем, а данные по числу отключённых домов уточняются в режиме реального времени.

Где продолжаются отключения

Наиболее сложная обстановка сохраняется в сельских территориях. В Отдалённом сельском поселении без света остаются 160 домов, в хуторе Кушинка — 15 домов. В этих населённых пунктах восстановительные работы требуют больше времени из-за протяжённости сетей и последствий снегопада.

Частичное восстановление электроснабжения ведётся и в других поселениях. В Кубанском сельском поселении подачу электроэнергии возвращают в три дома, в Куринском сельском поселении — в 35 домов. Работы ведутся по заявочному принципу с приоритетом для социально значимых объектов.

Ход аварийно-восстановительных работ

Муниципальные власти подчёркивают, что к ликвидации последствий отключений привлечены значительные силы.

"В ликвидации последствий, связанных с отключением электроэнергии, задействованы 30 бригад в количестве 166 человек и 59 единиц техники", — сообщил глава Апшеронского района Алексей Передереев.

Аварийные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, устраняя как крупные повреждения, так и локальные аварии. В администрации района рассчитывают, что по мере улучшения погодных условий темпы восстановления электроснабжения удастся ускорить.

