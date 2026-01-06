Свет возвращается поэтапно: тысячи жителей Кубани снова с электричеством

За прошедшие сутки энергетикам удалось вернуть свет в дома тысяч жителей Кубани, пострадавших от перебоев электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются в сложных погодных условиях, при этом часть территорий уже полностью обеспечена электроэнергией. Об этом сообщает издание "Юг Times".

Итоги восстановительных работ за сутки

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки электроснабжение было восстановлено в домах 2,3 тысячи жителей региона. Основной объём работ пришёлся на муниципалитеты, где ранее фиксировались массовые отключения из-за аварий на сетях.

5 января объекты электроснабжения были полностью запитаны в Курганинском и Белореченском районах. После завершения основных работ специалисты перешли к точечной отработке заявок от жителей, где сохранялись отдельные проблемы с подачей электричества.

Районы, где работы продолжаются

Несмотря на достигнутые результаты, аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются в других частях края. В Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе задействовано более 50 аварийных бригад, которые работают в усиленном режиме.

В этих муниципалитетах энергетики восстанавливают подачу электричества в домах около 700 человек. Работы ведутся поэтапно, с учётом локального характера повреждений и необходимости оперативного реагирования на новые обращения жителей.