Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лампочка на потолке
Лампочка на потолке
© Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:38

Свет возвращается поэтапно: тысячи жителей Кубани снова с электричеством

Энергетики полностью запитывают Курганинский район — Юг Times

За прошедшие сутки энергетикам удалось вернуть свет в дома тысяч жителей Кубани, пострадавших от перебоев электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются в сложных погодных условиях, при этом часть территорий уже полностью обеспечена электроэнергией. Об этом сообщает издание "Юг Times".

Итоги восстановительных работ за сутки

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки электроснабжение было восстановлено в домах 2,3 тысячи жителей региона. Основной объём работ пришёлся на муниципалитеты, где ранее фиксировались массовые отключения из-за аварий на сетях.

5 января объекты электроснабжения были полностью запитаны в Курганинском и Белореченском районах. После завершения основных работ специалисты перешли к точечной отработке заявок от жителей, где сохранялись отдельные проблемы с подачей электричества.

Районы, где работы продолжаются

Несмотря на достигнутые результаты, аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются в других частях края. В Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе задействовано более 50 аварийных бригад, которые работают в усиленном режиме.

В этих муниципалитетах энергетики восстанавливают подачу электричества в домах около 700 человек. Работы ведутся поэтапно, с учётом локального характера повреждений и необходимости оперативного реагирования на новые обращения жителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму зафиксировали 24 пожара в первые дни января — МЧС России вчера в 13:02
Новый год с огоньком, но не праздничным: число пожаров в Крыму резко выросло

В первые дни нового года в Крыму выросло число пожаров, однако спасателям удалось избежать жертв и спасти людей.

Читать полностью » Бастрыкин поручает расследовать коммунальный коллапс на Кубани — СК России вчера в 12:53
Снег сошёл, проблемы остались: массовые отключения в районе Кубани заинтересовали СК России

Массовые отключения тепла и воды в Белореченске привели к возбуждению уголовного дела после жалоб жителей и вмешательства главы СК.

Читать полностью » В образовании Кубани сохраняется дефицит кадров — Минтруд края вчера в 12:46
Цифры падают, проблема остаётся: почему школы и сады Кубани всё ещё без персонала

Вакансий в образовании Кубани стало меньше, но школы по-прежнему испытывают острую нехватку учителей и рабочих.

Читать полностью » Подачу электроэнергии возвращают после непогоды на Кубани — оперштаб края вчера в 12:43
Свет вернулся после новогоднего кошмара: тысячи жителей Кубани вышли из темноты

После масштабных отключений из-за мокрого снега в Краснодарском крае восстановили электроснабжение для тысяч жителей, но работы ещё продолжаются.

Читать полностью » Соцконтракты помогают выходить на стабильный доход — депутат Бессараб вчера в 12:40
Деньги не на словах: жители Кубани оформили тысячи соцконтрактов и вышли в плюс

В Краснодарском крае социальные контракты становятся всё более востребованным инструментом помощи, меняя подход к поддержке занятости и бизнеса.

Читать полностью » Лавинную опасность в горах Сочи продлевают до 6 января — администрация Сочи вчера в 12:32
Слабая, но коварная: лавинная опасность в Сочи задержалась дольше ожидаемого

Власти Сочи продлили предупреждение о лавинной опасности, усилив контроль в горах и введя дополнительные ограничения для транспорта.

Читать полностью » Доходы бюджета Кубани на 2026 год запланировали на 547,9 млрд — Минфин края 04.01.2026 в 13:18
Денег больше не стало, но тратить придётся: каким будет бюджет Кубани в 2026 году

Бюджет Кубани на 2026 год сохраняет социальную направленность, предусматривает крупные стройки и аккуратную оптимизацию расходов.

Читать полностью » Тёплый фронт принёс в Краснодарский край дожди и ветер — синоптик Леус 04.01.2026 в 13:13
Погода не по сезону: Краснодарский край входит в зону зимней нестабильности

Кубань 4 января накроет тёплый фронт: температура поднимется выше нормы, но дожди и сильный ветер испортят ощущение зимнего потепления.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Детям-сиротам в Туапсе передали ключи от 20 квартир — прокуратура края
Туризм
Рост турпотока приводит к подорожанию отдыха в Гоа — консул Альбукерке
Наука
Сверхмассивную чёрную дыру массой 50 млн Солнц нашли через 700 млн лет — New-Science.ru
Туризм
Россияне увеличивают число поездок в Таиланд на 8,8% за год — Турпром
Туризм
Турция остаётся самым популярным зарубежным направлением лета — Авиасейлс
Туризм
В Выборге представлены шведская, финская и советская архитектурные эпохи — гиды
Мир
Ставки на смену власти в Венесуэле приносят прибыль в 12 раз — WSJ
Авто и мото
Незаметная утечка антифриза приводит к перегреву двигателя — автомеханики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet