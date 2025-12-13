Город без ламп и иллюзий: как Пенза проверяет терпение на прочность

Отдельные районы Пензы до сих пор остаются без света, несмотря на официальные заявления о полном восстановлении электроснабжения. Об этом сообщает издание "Столица 58".

Несовпадение данных и реальности

По информации ресурсоснабжающих организаций, подача электричества на территории города полностью возобновлена. Об этом сегодня, 13 декабря, заявил глава Пензы Олег Денисов, отметив, что жители могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-10-05 при возникновении проблем. "Если остаются вопросы, дайте обратную связь или звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 63-10-05", — заявил Денисов.

Однако заявления властей не совпадают с многочисленными жалобами горожан, опубликованными в социальных сетях и мессенджерах. Судя по сообщениям, ситуация с восстановлением электроснабжения остаётся крайне неоднородной: одни районы получили электричество, тогда как другие продолжают оставаться без света.

Районы, где света нет

Жители Пензы сообщают об отсутствии электричества на значительной части Проспекта Строителей — в домах № 21 "К", 33, 64, 68а и соседних зданиях. Ирина Анатольевна, проживающая на проспекте Строителей, 33, рассказала: "Пр. Строителей, 33 — никакого электричества нет и в помине!".

Аналогичная ситуация наблюдается на улице Бородина. Там жители фиксируют отсутствие света по адресам 12а, 13 и 25, что указывает на частичный характер восстановительных работ. Проблемы с подачей электроэнергии отмечены и в других частях города — на Барковке, где, по словам местных жителей, электроснабжение "к сожалению, ещё не восстановили".

География отключений расширяется

Жалобы поступают и из других районов Пензы. В частности, жители улицы Ладожской (дом 35), улицы Рахманинова (дом 20) и Собинова (дом 5) также сообщают об отсутствии электричества. Судя по обновляющейся информации, отключения носят локальный характер, но охватывают всё новые участки города.

Местные жители продолжают направлять сообщения о перебоях, что указывает на сохраняющиеся сложности в работе энергетических служб. На момент публикации издание "Столица 58" отмечает, что обращения от пензенцев продолжают поступать.