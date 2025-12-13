Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Подготовка батарей
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:50

Неделя без света и тепла: СК занялся деревней, где дети учат уроки при свечах

Следственный комитет начал проверку в замерзающем поселке Ключи

Сильные морозы в пригороде Челябинска обернулись для жителей деревни Ключи неделей без стабильного электричества и холодом в домах, после чего ситуацией занялись следственные органы. Об этом сообщили в Следственном комитете, начав проверку по факту возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проверка после обращений жителей

Следователи СК приступили к работе в деревне Ключи Сосновского района после мониторинга социальных сетей, где появилось видеообращение местных жителей. В нём люди жаловались на перебои с электроснабжением, продолжающиеся около недели, и на то, что отсутствие света напрямую влияет на температуру в жилых помещениях.

В Следственном комитете пояснили, что проверка проводится по признакам статьи 238 УК РФ.

"В ходе мониторинга соцсетей выявлено видеообращение жителей деревни Ключи Сосновского района Челябинской области, в котором граждане жалуются на отсутствие стабильного электроснабжения на протяжении недели", — сообщили в СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оцениваются действия ответственных организаций.

Позиция энергетиков

Ранее в челябинском филиале "Россети Урал" заявляли, что после работ по увеличению мощности оборудования фиксировались точечные заявки об отсутствии электроснабжения. Причиной, по данным компании, стало превышение заявленной мощности, из-за чего на приборах учёта срабатывали ограничения.

Энергетики объяснили, что такие меры позволяют избежать серьёзных повреждений сетей и масштабных аварий. Из-за роста нагрузки электроснабжение частично ограничивалось на нескольких улицах, после чего проводилась замена оборудования. В компании также предупредили о возможных кратковременных отключениях для устранения аварийных нагревов.

Как живут люди в условиях холода

Жители Ключей обратились не только в СК, но и в прокуратуру, а также к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Они утверждают, что оказались в критической ситуации: перебои с электричеством привели к тому, что в домах температура не поднимается выше плюс 10-12 градусов. По словам сельчан, дети делают уроки при свечах и спят под несколькими одеялами.

Люди подчёркивают, что временные меры проблему не решают, и настаивают на модернизации электросетей. Морозы в регионе начали ослабевать, однако эксперты отмечают, что нехватка мощностей характерна для всего быстро растущего Сосновского района, и с возвращением холодов ситуация может повториться.

