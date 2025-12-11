Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:51

Отопление, вода, связь — всё рухнуло в одночасье: кошмар жителей Ключей на фоне рекордных холодов

Более 200 домов в Ключах замерзают без электричества — Россети Урал

Деревня под Челябинском уже двое суток живёт в режиме выживания: в домах холодеют батареи, люди подсчитывают часы до полного остывания жилья и техники. Как сообщает 74. ru, в Ключах Сосновского района перебои с электричеством сменились полной остановкой подачи света, и под угрозой оказались свыше 200 частных домов.

Два дня перебоев и ночное отключение

Жители Ключей рассказывают, что проблемы со светом начались ещё накануне. Сначала напряжение пропадало и появлялось, из-за чего люди боялись включать технику и отопительное оборудование. К утру ситуация только ухудшилась, а ночью со среды, примерно с часа, деревня вовсе осталась без электроэнергии.

Без постоянного питания дома быстро остывают, особенно в сильные морозы. Люди переживают не только за собственный комфорт, но и за сохранность систем отопления и водоснабжения. Замерзание труб и оборудования может обернуться серьёзными повреждениями, которые в частном секторе часто приходится устранять за свой счёт.

Местные жители признаются, что ощущают себя буквально отрезанными от нормальной жизни. Вне доступа оказываются электроплиты, насосы, котлы, обогреватели и связь, а запасные источники питания есть далеко не у всех. На этом фоне тревога в деревне только растёт.

Жители жалуются на риски для домов

Селяне говорят, что за время аварии неоднократно пытались добиться ясности у энергетиков. Многие звонили в "Россети" и ждали быстрого реагирования, но ориентировочные сроки восстановления, указанные в официальных сервисах, только подливали масла в огонь.

"Неоднократно звонили в "Россети", говорят, направили бригаду, но на сайте время подключения только 17:00. Это просто кошмар какой-то!", — пожаловалась жительница Ключей Виктория.

Люди боятся, что при длительном простое без света пострадают инженерные сети, а последствия аварии растянутся на недели. Отдельная тревога — за семьи с детьми и пожилых людей, которым сложнее переносить холод в неотапливаемых помещениях. Жители подчёркивают, что заранее к такому развитию событий никто не был готов.

Ситуацию осложняет отсутствие чёткой информации о том, насколько серьёзна поломка и сколько времени займёт ремонт. Пока единственным ориентиром остаются общие формулировки о работе бригад на месте, а также обновления на сайте энергокомпании.

Позиция энергетиков и причина аварии

В "Россети Урал" пояснили, что оборудование не справляется с возросшей нагрузкой на фоне сильных морозов. По данным компании, из-за резкого увеличения потребления фиксируются повторяющиеся локальные технологические нарушения. Энергетики утверждают, что ремонтные бригады уже работают в Ключах и в ближайших окрестностях, стараясь стабилизировать ситуацию.

В официальных комментариях подчёркивается, что специалисты пытаются не просто вернуть свет, но и предотвратить новые сбои в условиях высоких зимних нагрузок.

"Энергетики "Россети Урал" фиксируют резкий рост нагрузки на электросети, который вызывает повторяющиеся локальные технологические нарушения. По словам представителей компании, энергетики выехали на место для выявления причины и устранения нарушения", — отмечают в компании "Россети Урал".

Тем временем жители деревни продолжают ждать реальных результатов, а не только сообщений о выезде бригад. Для них каждый час без электричества означает ещё несколько градусов, потерянных в домах, и всё большую угрозу для инженерных систем и привычной жизни.

