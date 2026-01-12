Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:17

Сразу пять сёл и часть города без энергии: авария нарушила жизнь на западе Крыма

Энергетики приступили к ремонту сетей в Сакском районе — ГУП РК Крымэнерго

Аварийное отключение электроэнергии утром в понедельник нарушило привычный ритм жизни в западной части Крыма. Без света одновременно остались районный центр и несколько населённых пунктов, что затронуло как жилые дома, так и социальную инфраструктуру. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУП РК "Крымэнерго".

Авария в Сакском районе

По данным энергетиков, сбой произошёл 12 января в Сакском районе. В результате аварийного отключения электроснабжения полностью обесточенными оказались сразу пять сельских населённых пунктов. Без электричества остались Вершинное, Трудовое, Митяево, Лесновка и Шелковичное.

Кроме того, перебои с подачей электроэнергии зафиксированы и в самих Саках. В городе свет пропал частично, что создало неудобства для жителей отдельных микрорайонов и организаций.

Сроки восстановления электроснабжения

В ГУП РК "Крымэнерго" сообщили, что специалисты уже приступили к восстановительным работам. По предварительной оценке, на устранение аварии потребуется несколько часов.

"Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Энергетики уточняют, что после завершения ремонтных работ подача электричества будет возобновлена в полном объёме во всех затронутых населённых пунктах.

Ситуация под контролем

В подобных случаях аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия для жителей. В "Крымэнерго" подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а восстановление сетей ведётся в штатном порядке.

Информацию о ходе работ и возможных изменениях сроков обещают оперативно доводить до населения через официальные каналы.

