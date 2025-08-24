Тайна аварии на 110 кВ: почему без света остались тысячи в Приморье — СК уже на месте

Аварийное отключение электроэнергии оставило без света около десяти тысяч жителей Красноармейского округа Приморского края. Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Авария на линии электропередачи привела к серьезным неудобствам для жителей восьми населенных пунктов и вызвала обеспокоенность у властей.

Инцидент произошел вечером 22 августа на воздушной линии электропередачи 110 кВ Иман-Новопокровка. В результате аварии электроснабжение было прервано в восьми населенных пунктах: селах Восток, Глубинное, Измайлиха, Вострецово, Незаметное, Рощино, Богуславец и Крутой Яр. Авария на линии электропередачи привела к отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах Красноармейского округа.

Особый контроль: ход восстановительных работ и оперативное устранение последствий

В прокуратуре Приморского края подчеркнули, что взяли на особый контроль ход восстановительных работ. Представители надзорного ведомства будут следить за оперативным устранением последствий аварии и восстановлением электроснабжения в пострадавших населенных пунктах. Прокуратура будет контролировать ход восстановительных работ и обеспечит оперативное восстановление электроснабжения.

Помимо контроля за ходом восстановительных работ прокуратура намерена дать оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание электросетей. В ходе проверки будет установлено, насколько качественно выполнялись обязанности по поддержанию сетей в надлежащем состоянии и предотвращению аварийных ситуаций, передает rg. ru. Прокуратура проверит действия лиц, ответственных за обслуживание электросетей, и установит причины аварии.

