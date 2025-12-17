Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:53

Светофоры погасли, магазины встали: что произошло в Балашихе этим вечером

В Балашихе вечером произошло массовое отключение электроэнергии — "Балашиха Онлайн"

Вечером подмосковная Балашиха на несколько часов оказалась без электричества, что сразу отразилось на работе городской инфраструктуры. Отключение затронуло не только жилые кварталы, но и коммерческие объекты, а также дорожное движение. Об этом сообщает Telegram-канал "Балашиха Онлайн".

Массовое отключение электроэнергии

Жители Балашихи сообщили о масштабном блэкауте, в результате которого свет пропал в многоквартирных домах, магазинах и торговых центрах. По словам горожан, перебои с электроснабжением носили повсеместный характер и затронули сразу несколько районов города.

Из-за отключения электричества временно перестали работать светофоры, что осложнило дорожную обстановку. В отдельных местах движение регулировалось стихийно, что вызывало заторы и повышало риск аварийных ситуаций.

Сообщения о проблемах начали активно появляться в городских чатах и социальных сетях, где жители делились информацией о масштабах отключения и возможных сроках восстановления подачи электроэнергии.

Работа аварийных служб

Аварийные службы были задействованы вскоре после начала отключения. По информации, опубликованной в Telegram-канале "Балашиха Онлайн", специалисты пообещали восстановить электроснабжение в течение двух часов. Причины произошедшего официально не уточнялись.

Горожане отмечают, что перебои с электричеством в зимний период особенно ощутимы из-за работы отопительных систем, бытовых приборов и освещения.

Повторение аварийной ситуации

Как отмечает "Балашиха Онлайн", это уже вторая авария подобного масштаба за последние два дня. Предыдущее массовое отключение электроэнергии в городе произошло ранее, и об устранении его последствий администрация Балашихи отчиталась только 16 декабря.

