газопровод
© mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосгаз» is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:28

Миллер сделал неожиданное заявление о "Силе Сибири — 2" — сроки могут измениться

Газопровод "Сила Сибири — 2" может быть построен раньше срока — Алексей Миллер

Крупнейшие инфраструктурные проекты в энергетике остаются для "Газпрома" стратегическим приоритетом, и реализация нового экспортного маршрута в Азию может пойти быстрее запланированного. Глава компании не исключил, что строительство газопровода "Сила Сибири — 2" будет завершено с опережением графика. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Опережение сроков строительства

25 декабря Алексей Миллер выступил на совещании, посвящённом подведению предварительных итогов года. В ходе обсуждения он отметил масштаб проекта и выразил уверенность в возможностях компании реализовать его быстрее намеченных сроков.

"В общем, проект газпромовского масштаба, мирового. Такие проекты мы с вами умеем и любим строить. Уверен, что, как и "Силу Сибири", мы газопровод "Сила Сибири — 2" построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока", — заявил Алексей Миллер.

По его словам, опыт реализации аналогичных инфраструктурных проектов позволяет рассчитывать на высокие темпы строительства при сохранении качества работ.

Договоренности с Китаем

Глава "Газпрома" также подчеркнул, что в течение текущего года были достигнуты важные договоренности с Китаем, касающиеся строительства газопровода. Эти соглашения, по его словам, имеют юридически обязывающий характер.

Миллер отметил, что речь идёт о серьёзном шаге к практической реализации нового экспортного маршрута. Проект "Сила Сибири — 2" он охарактеризовал как будущий крупнейший инвестиционный газовый проект в мире, что подчёркивает его значение не только для России, но и для глобального энергетического рынка.

Подготовка коммерческих соглашений

В тот же день вице-премьер России Александр Новак сообщил, что подготовка к подписанию коммерческих соглашений по поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири — 2" находится на финальной стадии. По его словам, обе стороны ожидают завершения этого процесса в ближайшее время.

