Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рабочее место
Рабочее место
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Секрет продуктивности западных компаний: короткий сон посреди дня

Сомнолог Черкасова рассказала, сколько должен длиться дневной сон на работе

Короткий сон прямо на рабочем месте может стать настоящим спасением при больших нагрузках. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала сомнолог София Черкасова.

Сколько нужно спать

По словам специалиста, 15-20 минут сна в середине дня позволяют:

  • освежиться,

  • снять накопившуюся усталость,

  • сохранить продуктивность до конца рабочего дня.

"Опасаться чувства разбитости не стоит — оно обычно появляется после сна длительностью около 40 минут", — пояснила Черкасова.

Опыт западных компаний

Сомнолог напомнила, что на Западе давно практикуют power nap - короткий сон на работе. Исследования показали: такая привычка повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Сабина Шафикова рассказала о пользе помидоров и антиоксиданта ликопина сегодня в 0:05

Красный овощ работает как естественный антиоксидант

Ликопин в помидорах снижает риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но свежие томаты могут быть вредны при гастрите.

Читать полностью » Подолог Видаль назвал самые опасные ошибки при маникюре вчера в 23:29

Маникюр, который старит и разрушает ногти: врачи назвали главные ошибки

Подолог рассказал о четырёх самых распространённых ошибках во время маникюра — от выбора лака до работы пилочкой и использования ацетона.

Читать полностью » Эксперт Попова: в Россию в 2025 году завезли четыре случая холеры из Индии вчера в 22:26

Шесть тысяч смертей и рост на 50%: инфекция, которую считали побеждённой, снова пугает

Холера снова тревожит мир: случаи растут, смертность увеличивается. Может ли Россия столкнуться с эпидемией и как защититься от болезни?

Читать полностью » Малышева объяснила, какие анализы помогут выявить болезни в начале осени вчера в 22:14

После лета — на осмотр: три анализа, которые могут спасти вам жизнь

Елена Малышева советует пройти три простых, но жизненно важных обследования в начале осени. Какие именно и зачем они нужны?

Читать полностью » Инфаркты чаще происходят утром с 3 до 5 часов — врач Мясников вчера в 22:01

Сердце не прощает ошибок: 6 утренних ритуалов, которые могут стоить жизни

Врачи называют ранние утренние часы самым опасным временем для сердца. Почему именно в этот период чаще происходят инфаркты?

Читать полностью » Эксперты: эмоциональное переедание чаще проявляется вечером после работы вчера в 21:44

Когда сладкое лечит не голод, а усталость: привычка, которая рушит здоровье

Узнайте, как стресс влияет на ваши пищевые привычки, когда эмоции берут верх. Откройте для себя полезные советы и стратегии для контроля аппетита.

Читать полностью » Эксперты: основной профилактикой ОРВИ остаются вакцинация, гигиена и вентиляция вчера в 20:42

"Зимний набор" для семьи и офиса: что реально спасает от ОРВИ

С приближением осени растет паника по поводу локдауна из-за ОРВИ. Мы собрали советы по профилактике и поддержанию здоровья, чтобы избежать строгих мер.

Читать полностью » Актриса Кэти Бейтс сбросила 45 кг после диагноза диабета 2 типа вчера в 19:31

Диабет и онкология не сломали её: Кэти Бейтс доказала, что диагноз — не приговор

Кэти Бейтс открывает секреты своего успешного похудения на 100 фунтов, справляясь с двумя диагнозами и преодолевая лимфедему. Узнайте, как изменить жизнь.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пошаговый рецепт торта Славянка с масляным кремом и халвой
Садоводство

Агрономы объяснили, почему нельзя хранить картофель на свету и в полиэтиленовых пакетах
Туризм

В Краснодаре открыли международные рейсы в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван
Культура и шоу-бизнес

Билли Лурд и Джессика Барден присоединились к актёрскому составу "Монстра"
Авто и мото

ЦОДД: количество погибших в авариях в Москве сократилось на 29% в 2025 году
Еда

Рыба лакомка из горбуши в духовке получается с сырной корочкой
Наука

Учёные из Италии обнаружили подводную кальдеру и оползень у острова Искья
Питомцы

Резкие перемены в быту становятся причиной плача у взрослых кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet