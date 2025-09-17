Секрет продуктивности западных компаний: короткий сон посреди дня

Короткий сон прямо на рабочем месте может стать настоящим спасением при больших нагрузках. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала сомнолог София Черкасова.

Сколько нужно спать

По словам специалиста, 15-20 минут сна в середине дня позволяют:

освежиться,

снять накопившуюся усталость,

сохранить продуктивность до конца рабочего дня.

"Опасаться чувства разбитости не стоит — оно обычно появляется после сна длительностью около 40 минут", — пояснила Черкасова.

Опыт западных компаний

Сомнолог напомнила, что на Западе давно практикуют power nap - короткий сон на работе. Исследования показали: такая привычка повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников.