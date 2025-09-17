Секрет продуктивности западных компаний: короткий сон посреди дня
Короткий сон прямо на рабочем месте может стать настоящим спасением при больших нагрузках. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала сомнолог София Черкасова.
Сколько нужно спать
По словам специалиста, 15-20 минут сна в середине дня позволяют:
-
освежиться,
-
снять накопившуюся усталость,
-
сохранить продуктивность до конца рабочего дня.
"Опасаться чувства разбитости не стоит — оно обычно появляется после сна длительностью около 40 минут", — пояснила Черкасова.
Опыт западных компаний
Сомнолог напомнила, что на Западе давно практикуют power nap - короткий сон на работе. Исследования показали: такая привычка повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников.
