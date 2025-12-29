Абхазия погрузилась во тьму за считанные минуты: один сбой оставил без света всю страну

Масштабный сбой в энергосистеме оставил без электричества всю территорию Абхазии. Авария произошла на высоковольтных линиях, из-за чего отключение затронуло как крупные населённые пункты, так и отдалённые районы республики. Сообщается об этом в Telegram-канале ведомства, отвечающего за энергетику региона.

Что произошло на линиях электропередачи

Причиной отключения стала авария сразу на нескольких ключевых участках энергосети. В ведомстве уточнили, что инцидент затронул сразу три высоковольтные линии, обеспечивающие подачу электроэнергии по всей республике.

"Аварийное отключение на ВЛ "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара". Без света остались все районы Абхазии", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Таким образом, речь идёт не о локальном сбое, а о системной аварии, повлиявшей на всю энергосистему.

Ход восстановительных работ

Сразу после поступления информации об отключении на место аварии были направлены ремонтные бригады. Специалисты приступили к обследованию повреждённых участков линий электропередачи и устранению последствий сбоя.

В ведомстве сообщили, что работы ведутся в оперативном режиме. При этом сроки полного восстановления электроснабжения не уточняются, поскольку многое зависит от масштабов повреждений и погодных условий в районе проведения ремонта.

Роль погодных условий

Ранее в этот же день без электричества временно оставались жители сёл Шицкуара и Нижняя Эшера. Электроснабжение там удалось восстановить после проведения ремонтных работ. Причиной отключения в этих населённых пунктах стала неблагоприятная погода.

На фоне аварии МЧС Абхазии также распространило предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Спасатели сообщили об ожидаемом сильном снегопаде в районе Чёрной речки и села Мюссера Гудаутского района, что может осложнять работу аварийных служб и повышать риски новых отключений.