Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ЛЭП
ЛЭП
© flickr.com by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Мир
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:59

Абхазия погрузилась во тьму за считанные минуты: один сбой оставил без света всю страну

Вся Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП — Минэнерго Абхазии

Масштабный сбой в энергосистеме оставил без электричества всю территорию Абхазии. Авария произошла на высоковольтных линиях, из-за чего отключение затронуло как крупные населённые пункты, так и отдалённые районы республики. Сообщается об этом в Telegram-канале ведомства, отвечающего за энергетику региона.

Что произошло на линиях электропередачи

Причиной отключения стала авария сразу на нескольких ключевых участках энергосети. В ведомстве уточнили, что инцидент затронул сразу три высоковольтные линии, обеспечивающие подачу электроэнергии по всей республике.

"Аварийное отключение на ВЛ "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара". Без света остались все районы Абхазии", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Таким образом, речь идёт не о локальном сбое, а о системной аварии, повлиявшей на всю энергосистему.

Ход восстановительных работ

Сразу после поступления информации об отключении на место аварии были направлены ремонтные бригады. Специалисты приступили к обследованию повреждённых участков линий электропередачи и устранению последствий сбоя.

В ведомстве сообщили, что работы ведутся в оперативном режиме. При этом сроки полного восстановления электроснабжения не уточняются, поскольку многое зависит от масштабов повреждений и погодных условий в районе проведения ремонта.

Роль погодных условий

Ранее в этот же день без электричества временно оставались жители сёл Шицкуара и Нижняя Эшера. Электроснабжение там удалось восстановить после проведения ремонтных работ. Причиной отключения в этих населённых пунктах стала неблагоприятная погода.

На фоне аварии МЧС Абхазии также распространило предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Спасатели сообщили об ожидаемом сильном снегопаде в районе Чёрной речки и села Мюссера Гудаутского района, что может осложнять работу аварийных служб и повышать риски новых отключений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты обозначили ключевые мировые события 2026 года — аналитики сегодня в 13:05
Планета входит в зону турбулентности: 2026 год готовит сценарии, о которых пока говорят шёпотом

2026 год может изменить привычную карту мира. Истекающие договоры, выборы, новые конфликты и технологии формируют повестку, от которой зависит будущее.

Читать полностью » Венгрия отказалась выполнять миграционный пакт ЕС — министр Сийярто вчера в 18:05
Миллион евро в день — не аргумент: Венгрия пошла на открытый конфликт с ЕС из-за мигрантов

Венгрия готова платить миллион евро в день, но не менять курс. Почему Будапешт отвергает миграционный пакт ЕС и чем это грозит союзу?

Читать полностью » В казармах армии Бельгии восстановили пригодные санузлы — министр Франкен вчера в 18:00
Когда туалет — уже достижение: как бытовой кризис стал символом армии Бельгии

Министр обороны Бельгии объявил о конце неловкой эпохи в армии. Как аварийные туалеты стали символом упадка и что изменилось сейчас?

Читать полностью » Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН вчера в 9:42
У Деда Мороза есть дача на Северном полюсе: где он отдыхает после русских холодов

Дед Мороз открыл резиденцию под Вашингтоном и привёз из Великого Устюга самовары, пряники и ёлку. Зачем он ищет Санта-Клауса?

Читать полностью » Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo вчера в 8:08
Зоопарк превратился в зону охоты: волк сорвался с цепи и гуляет по дорожкам, пока людей срочно выводят

В Западном Токио из зоопарка сбежал волк: посетителей срочно эвакуировали, вход закрыли, животное пытаются поймать.

Читать полностью » Эрик Адамс посоветовал жителям заняться демографией в снежный день в Нью-Йорке — мэр вчера в 8:05
Снег, дом и дети: как мэр Нью-Йорка связал непогоду с призывом к повышению рождаемости

Мэр Нью-Йорка после сильного снегопада призвал жителей сидеть дома — и неожиданно добавил, что это "хороший день, чтобы сделать ребёнка".

Читать полностью » Минфин США выдал лицензию на ликвидацию активов Лукойла — инвестор Роджерс вчера в 7:24
Лукойлу выдали лицензию на ликвидацию: что это значит для будущего компании за рубежом

Инвестор Джим Роджерс заявил о возможном интересе к зарубежным активам "Лукойла" — на фоне санкций США и переговоров о продаже.

Читать полностью » Лавров отметил отсутствие призывов к сдерживанию России в стратегии США — Сергей Лавров вчера в 4:11
Сдерживание ушло из текста: почему стратегия США выглядит нетипично для Вашингтона

Сергей Лавров заявил, что новая стратегия нацбезопасности США впервые поставила под сомнение расширение НАТО и содержит нетипичные для Вашингтона сигналы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Резкая смена климата ухудшает самочувствие в первые дни — инструктор Алешкин
Авто и мото
Ford запросил регистрацию бренда для запчастей и сервисных услуг — Роспатент
Россия
Возраст принесения присяги при получении гражданства снизили до 14 лет — Госдума
Наука
Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин
Мир
МИД Таиланда опроверг запрет на въезд после поездки в Камбоджу — МИД Таиланда
Туризм
Пограничники Таиланда остановили сухопутный въезд россиян по безвизу — ТурПром
Туризм
Снегопады перегрузили дороги к горнолыжному курорту Улудаг — Турпром
Туризм
Питание в районе Патонг оказалось дороже других районов Пхукета — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet