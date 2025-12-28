Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шторм в саду
Шторм в саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:12

Ночь, которая обесточила страну: шторм Ханнес стал самым разрушительным за десятилетие

Шторм Ханнес оставил без света 180 тысяч домохозяйств — Helsingin Sanomat

Шторм "Ханнес", бушевавший в Финляндии всю ночь, привёл к масштабным сбоям в энергоснабжении и стал самым разрушительным для электросетей страны за последнее десятилетие. Стихия затронула сразу несколько регионов, вызвав отключения электричества, транспортный коллапс и чрезвычайные работы. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Самый серьёзный удар по электросетям за десять лет

Представитель электросетевой компании Elenia Хейкки Паананен заявил, что масштабы ущерба превзошли все аналогичные инциденты последних лет. По его словам, текущая ситуация оказалась даже тяжелее последствий шторма "Яри", который обрушился на страну в ноябре прошлого года.

"Ожидается, что это будет наше самое крупное нарушение работы электросети за десять лет, даже большее, чем прошлогодний шторм Яри в ноябре", — сообщил представитель Elenia Хейкки Паананен.

По состоянию на 8:30 воскресенья без электричества оставались около 130 тысяч домохозяйств, тогда как в ночные часы их число достигало 180 тысяч. Повреждения зафиксированы в разных частях страны, включая густонаселённые районы.

Восстановление затянется на дни

Основной причиной перебоев стали поваленные деревья, которые повредили линии электропередачи. По оценке Elenia, восстановительные работы потребуют значительных ресурсов и времени. Речь идёт не только о ремонте сетей, но и о масштабной расчистке территорий.

Паананен отметил, что устранение последствий займёт несколько дней и, вероятно, продлится до следующей недели. Энергетики предупреждают, что в отдельных районах отключения могут сохраняться дольше из-за труднодоступности повреждённых участков.

Хаос в аэропортах и работа спасателей

Шторм серьёзно нарушил транспортное сообщение на севере страны. Из-за отмен и переносов рейсов возник хаос в аэропорту Рованиеми. В Лапландии в аэропорту Киттиля сильный ветер сдул два самолёта с рулёжной дорожки в снежный сугроб, что потребовало вмешательства экстренных служб.

На западном побережье Финляндии спасательные подразделения выполнили более тысячи задач, связанных с ликвидацией последствий непогоды. Работы включали расчистку дорог, устранение повреждений зданий и помощь населению.

Последствия за пределами Финляндии

Стихия затронула и соседнюю Швецию, где шторм унёс жизни двух человек, оказавшихся под упавшими деревьями. В стране были закрыты отдельные автомобильные дороги, а без электричества остались около 40 тысяч домохозяйств.

По прогнозам Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям, восстановление дорожной инфраструктуры и электросетей на местном уровне может занять несколько дней, что подчёркивает трансграничный масштаб последствий шторма "Ханнес".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чиновники НАТО не исключили неожиданных последствий встречи Трампа и Зеленского — CNN вчера в 4:14
Когда один человек ломает все прогнозы: Европа готовится к неожиданному исходу переговоров

В Европе с осторожностью ждут встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, признавая непредсказуемость ее исхода.

Читать полностью » В Петербурге открылись станции метро 26.12.2025 в 17:55
Под Новый год Петербург получил неожиданный транспортный подарок

В Петербурге одновременно открылись две новые станции метро. Новый участок линии изменил транспортную схему и добавил городу подземную связь.

Читать полностью » Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд — офис Нетаньяху 26.12.2025 в 17:35
Решение Нетаньяху меняет расклад — Израиль признал новое государство

Израиль официально признал независимость Сомалиленда и заявил о намерении развивать сотрудничество в экономике, технологиях и здравоохранении.

Читать полностью » Администрация Трампа рассматривает агрессивную реформу Палестинской администрации — Axios 26.12.2025 в 17:19
Трамп увидел угрозу на Западном берегу — в Вашингтоне заговорили о срочной реформе

Администрация Трампа готовит план реформы Палестинской администрации, опасаясь потери контроля над Западным берегом.

Читать полностью » Путин вошёл в топ-5 самых упоминаемых персон во французских СМИ — Ouest-France 26.12.2025 в 15:18
Макрон уступил центр сцены: во Франции сменился главный герой новостей

Дональд Трамп и Владимир Путин вошли в пятёрку самых упоминаемых персон во французских СМИ по итогам 2025 года.

Читать полностью » Переходы общин УПЦ в ПЦУ замедлились за четыре года — Александр Щипков 26.12.2025 в 3:39
Храмы под прессом, верующие — нет: статистика показала неожиданный разворот в церковном конфликте

Число переходов общин УПЦ в ПЦУ продолжает снижаться. Эксперт считает это признаком сохранения церковного сознания и неприятия религиозной политики властей.

Читать полностью » В Нью-Йорке объявила награду до $10 тыс. за поимку Гринча — полиция города 25.12.2025 в 23:22
Полиция Нью-Йорка вышла с необычным заявлением — в городе объявили в розыск "главного врага" Рождества

Полиция Нью-Йорка пообещала до $10 тысяч за информацию о Гринче, которого в шутку обвинили в попытке украсть Рождество.

Читать полностью » В Турции мужчина перевёл 2,5 млн лир после просмотра поддельного видео с Эрдоганом — GZT 25.12.2025 в 22:48
Поверил обращению Эрдогана и потерял всё — как одно видео сломало жизнь простому турку

Житель Турции потерял $58 тысяч, поверив дипфейк-видео с "Эрдоганом", рекламирующим якобы надёжные инвестиции.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Товарооборот России и Белоруссии превысит 60 млрд долларов — посол Рогожник
Экономика
Венгерская MOL стала главным претендентом на долю NIS — профессор Лукич
Общество
Штраф 50% отменили при вине потребителя в споре — ТАСС
Мир
Бельгия начала готовить армию к войне будущего — министр Франкен
Мир
Почти 45 процентов жителей Германии сократили расходы на еду — DPA
Садоводство
Защита деревьев от снега и морозов предотвратит повреждения зимой — Antonovsad
Туризм
Россия стала лидером по числу туристов в Анталье — Турпром
Красота и здоровье
Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet