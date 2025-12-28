Ночь, которая обесточила страну: шторм Ханнес стал самым разрушительным за десятилетие

Шторм "Ханнес", бушевавший в Финляндии всю ночь, привёл к масштабным сбоям в энергоснабжении и стал самым разрушительным для электросетей страны за последнее десятилетие. Стихия затронула сразу несколько регионов, вызвав отключения электричества, транспортный коллапс и чрезвычайные работы. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Самый серьёзный удар по электросетям за десять лет

Представитель электросетевой компании Elenia Хейкки Паананен заявил, что масштабы ущерба превзошли все аналогичные инциденты последних лет. По его словам, текущая ситуация оказалась даже тяжелее последствий шторма "Яри", который обрушился на страну в ноябре прошлого года.

"Ожидается, что это будет наше самое крупное нарушение работы электросети за десять лет, даже большее, чем прошлогодний шторм Яри в ноябре", — сообщил представитель Elenia Хейкки Паананен.

По состоянию на 8:30 воскресенья без электричества оставались около 130 тысяч домохозяйств, тогда как в ночные часы их число достигало 180 тысяч. Повреждения зафиксированы в разных частях страны, включая густонаселённые районы.

Восстановление затянется на дни

Основной причиной перебоев стали поваленные деревья, которые повредили линии электропередачи. По оценке Elenia, восстановительные работы потребуют значительных ресурсов и времени. Речь идёт не только о ремонте сетей, но и о масштабной расчистке территорий.

Паананен отметил, что устранение последствий займёт несколько дней и, вероятно, продлится до следующей недели. Энергетики предупреждают, что в отдельных районах отключения могут сохраняться дольше из-за труднодоступности повреждённых участков.

Хаос в аэропортах и работа спасателей

Шторм серьёзно нарушил транспортное сообщение на севере страны. Из-за отмен и переносов рейсов возник хаос в аэропорту Рованиеми. В Лапландии в аэропорту Киттиля сильный ветер сдул два самолёта с рулёжной дорожки в снежный сугроб, что потребовало вмешательства экстренных служб.

На западном побережье Финляндии спасательные подразделения выполнили более тысячи задач, связанных с ликвидацией последствий непогоды. Работы включали расчистку дорог, устранение повреждений зданий и помощь населению.

Последствия за пределами Финляндии

Стихия затронула и соседнюю Швецию, где шторм унёс жизни двух человек, оказавшихся под упавшими деревьями. В стране были закрыты отдельные автомобильные дороги, а без электричества остались около 40 тысяч домохозяйств.

По прогнозам Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям, восстановление дорожной инфраструктуры и электросетей на местном уровне может занять несколько дней, что подчёркивает трансграничный масштаб последствий шторма "Ханнес".