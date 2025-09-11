Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мучнистая роса
© commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:17

Листья снова зазеленеют: осенью возвращаю здоровье растениям этим проверенным методом борьбы с мучнистой росой

Бургундская жидкость: как приготовить чудо-средство от мучнистой росы осенью — пошаговый рецепт

Мучнистая роса знакома большинству садоводов. Это грибковое заболевание поражает десятки культур: от яблонь и винограда до огурцов, томатов и декоративных растений. Первые признаки распознать легко — на листьях появляется белёсый налёт, словно их присыпали мукой. Со временем пятна темнеют, листва вянет, урожай заметно сокращается, а при сильном заражении растение и вовсе может погибнуть.

Почему важно лечить растения осенью

К концу сезона, когда плоды уже собраны, наступает лучшее время для борьбы с мучнистой росой. В этот период можно использовать более сильные составы, не опасаясь за качество урожая. Осенняя обработка помогает уничтожить споры грибка и предотвратить повторное заражение весной.

Чем обрабатывать растения

Многие садоводы летом стараются обходиться мягкими средствами, например биопрепаратами вроде "Фитоспорина". Но осенью можно смело переходить к проверенным медьсодержащим составам. Они глубже проникают в ткани растений и эффективно уничтожают возбудителя болезни.

Бордоская и бургундская жидкости

Классическим средством остаётся бордоская жидкость — смесь медного купороса и извести. Она помогает остановить распространение грибковых инфекций, но при приготовлении часто образует хлопья, которые забивают опрыскиватель.

Хорошая альтернатива — бургундская жидкость. В ней известь заменена кальцинированной содой. Этот вариант более удобен: раствор получается однородным и не оставляет осадка. Для лучшего растворения медного купороса в воду добавляют щепотку лимонной кислоты.

Как приготовить раствор

Чтобы сделать 10 литров 1%-ного рабочего раствора бургундской жидкости, нужно:

  1. В 5 литрах воды (t 40-45 °C) растворить 90-100 г кальцинированной соды.
  2. Добавить прилипатель — 30-40 г хозяйственного или жидкого мыла.
  3. В отдельной ёмкости развести 100 г медного купороса и немного лимонной кислоты в 5 литрах тёплой воды.
  4. Медленно влить медный раствор в содовый, непрерывно помешивая.

Хранить готовую смесь нельзя: она используется только свежей.

Когда лучше проводить обработку

Оптимальное время — сухой и безветренный день после завершения сбора урожая. Опрыскивать следует не только листья и побеги, но и почву под кустами и деревьями. Именно в земле чаще всего сохраняются споры грибка, которые весной снова активизируются.

Осенняя обработка — это надёжный способ защитить растения от мучнистой росы и снизить риск заражения в следующем сезоне. Простые меры профилактики помогут сохранить здоровье сада и стабильный урожай.

Три интересных факта

  1. Мучнистая роса известна человечеству с XVII века — впервые её описали на виноградниках в Англии.
  2. Грибок способен распространяться на десятки метров благодаря воздушным потокам, заражая целые участки.
  3. Некоторые декоративные культуры, например розы и астры, поражаются мучнистой росой чаще других из-за нежной структуры листьев.

