Пастельная гостиная с яркими акцентами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:53

Между нежностью и брутальностью: с чем сочетать пудровый розовый

Дизайнер Екатерина Островская рассказала, как правильно использовать пудровый розовый в интерьере

Пудровый розовый — универсальный оттенок, который дизайнеры любят за его мягкость и элегантность. Он помогает сделать интерьер уютным и одновременно изысканным, если правильно подобрать сочетания. Но у этого цвета есть свои тонкости: важно выбрать верный оттенок, найти удачные компаньоны и грамотно использовать фактуры.

Как выбрать подходящий оттенок

Главная сложность — не перепутать благородный пудровый с классическим розовым. Последний может казаться слишком ярким и тяжёлым. Чтобы избежать ошибки, лучше протестировать несколько выкрасов в реальном интерьере при разном освещении — дневном, вечернем и искусственном. Только так можно понять, как цвет будет "работать" в вашем доме.

"Пудровые оттенки коварны и могут расползтись по гамме как в розовый, так и в жёлтый тон. Обязательно нужно отыскать тот самый цвет, который будет максимально приятен для ваших глаз и восприятия", — отметила дизайнер Екатерина Островская.

Где использовать пудровый розовый

Этот цвет хорошо подходит для большинства комнат, но особенно гармонично смотрится в спальне. Его мягкость способствует отдыху и расслаблению. В интерьерах с элементами неоклассики или ар-деко "пудра" создаёт атмосферу утончённой роскоши, а в стиле прованс или шебби-шик помогает подчеркнуть лёгкость и нежность пространства.

Не стоит считать пудровый исключительно женским цветом: при правильном балансе он одинаково комфортен для всех.

Сочетания с другими цветами

Пудровый розовый универсален и хорошо комбинируется как с нейтральными, так и с яркими оттенками.

• Серый — самый популярный партнёр, добавляющий лёгкой брутальности.
• Белый и бежевый делают атмосферу более тёплой и уютной.
• Для акцентов можно использовать насыщенные цвета — морской синий, зелёный, охру или терракоту. Они придают глубину и объём.
• В качестве смелого акцента подойдут ярко-жёлтые или синие детали.

Фактуры и материалы

Чтобы подчеркнуть благородство пудрового оттенка, важно добавить правильные фактуры. Бархат, лён, дерево и мрамор делают интерьер дорогим и утончённым. Металлы — латунь, медь, матовое золото — добавляют сияния и изысканности. Их можно использовать в фурнитуре, светильниках или декоративных деталях.

Если в пудровой спальне постелить бархатное покрывало серого цвета и дополнить интерьер мебелью из дерева, получится стильное и гармоничное пространство.

