В России сообщили о состоянии ЗАЭС после обстрелов ВСУ

Градирня (охладительные башни) Запорожской атомной электростанции (АЭС) сильно повреждена после двух прямых ударов беспилотниками со стороны украинской армии. Об этом сообщили в государственной корпорации "Росатом".
"В результате атаки вооруженных сил Украины серьёзно повреждена градирня Запорожской АЭС", — говорится в сообщении российской организации.
Уточняется, что из-за попадания украинских дронов возник пожар. Пожарным МЧС удалось потушить пожар. Отмечается, что специалисты позже оценят угрозу обрушения конструкции, когда обстановка станет более безопасной.
Кроме того, в "Росатоме" сообщили о том, что прямые удары ВСУ по ЗАЭС были нанесены вечером 11 августа в 20:20 и 20:32. Пожар удалось потушить к 23:30. При этом уточняется, что основным конструкциям градирни нанесен серьезный ущерб. В организации добавили, что ВСУ наносили удар по охлаждающему оборудованию АЭС.
Градирня — устройство для охлаждения большого количества с помощью направленного потока атмосферного воздуха. Еще их называют охладительными башнями.
Фото: commons. wikimedia.org/DENAMAX
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