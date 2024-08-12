В России сообщили о состоянии ЗАЭС после обстрелов ВСУ

Градирня (охладительные башни) Запорожской атомной электростанции (АЭС) сильно повреждена после двух прямых ударов беспилотниками со стороны украинской армии. Об этом сообщили в государственной корпорации "Росатом".

"В результате атаки вооруженных сил Украины серьёзно повреждена градирня Запорожской АЭС", — говорится в сообщении российской организации.

Уточняется, что из-за попадания украинских дронов возник пожар. Пожарным МЧС удалось потушить пожар. Отмечается, что специалисты позже оценят угрозу обрушения конструкции, когда обстановка станет более безопасной.

Кроме того, в "Росатоме" сообщили о том, что прямые удары ВСУ по ЗАЭС были нанесены вечером 11 августа в 20:20 и 20:32. Пожар удалось потушить к 23:30. При этом уточняется, что основным конструкциям градирни нанесен серьезный ущерб. В организации добавили, что ВСУ наносили удар по охлаждающему оборудованию АЭС.

Градирня — устройство для охлаждения большого количества с помощью направленного потока атмосферного воздуха. Еще их называют охладительными башнями.

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