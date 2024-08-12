Воздушная тревога вновь зазвучала в ряде областей Украины, среди них Харьковская и Полтавская

В Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога, об этом сообщают данные, представленные на онлайн-карте, разработанной министерством цифровой трансформации Украины.

Согласно информации данного ресурса, тревога в этих областях была объявлена практически одновременно, в 10:06 по московскому времени. В то же время в Сумской области сигналы тревоги звучат уже более трёх часов.

Российские вооружённые силы начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, ответственны украинские спецслужбы.

Эти удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, а также на военные и коммуникационные структуры по всей территории страны.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах стала ежедневным явлением, иногда охватывая всю страну. Несмотря на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что российские военные избегают ударов по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий с ВСУ.

Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)