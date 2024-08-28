Целеустремленность и точка: Эксперты рассказали как добиться повышения на работе

Повышение на работе и увеличение заработной платы можно добиться, проявляя инициативу и демонстрируя свои достижения руководству, а также путем постоянного совершенствования своих знаний и навыков в различных областях.

Об этом рассказали эксперты в интервью РИА Новости, давая советы по построению успешной карьеры.

Эксперты подчеркивают, что ключ к карьерному росту лежит в активной позиции и готовности брать на себя ответственность за собственное профессиональное развитие. По мнению генерального директора IT-компании MightyCall Юлии Черноуцян, сотрудники, которые не просто выполняют свои обязанности, но и проявляют инициативу, участвуя в межотделочных проектах и предлагая идеи по улучшению работы компании, имеют больше шансов на продвижение.

Черноуцян также отметила, что для успешного карьерного роста важно постоянно учиться, осваивать новые навыки и следовать современным тенденциям и технологиям. Она рекомендует регулярно информировать руководство о своих достижениях, даже если они кажутся незначительными, будь то успешное завершение проекта, оптимизация процессов или внедрение инноваций.

Важно документировать свои успехи и представлять их в удобной для восприятия форме, а также подходить к обсуждению карьерного роста с четко сформулированными запросами и аргументами.

Профессор бизнес-практики Школы управления Сколково Елена Витчак выделила новые тенденции в построении карьеры, подчеркнув, что теперь важность продолжительности работы в одной компании уступает место разнообразию опыта и проектной деятельности. Витчак советует стремиться к тому, чтобы опыт был максимально разнообразным, охватывал несколько сфер и включал в себя различные навыки.

Также она рекомендует развивать коммуникативные способности и активно взаимодействовать с людьми на разных уровнях, чтобы укрепить свою ценность для компании.

Евгения Шамис, руководитель исследовательского центра "RuGenerations — российская школа Теории поколений", обратила внимание на сложности, с которыми сталкиваются представители более старших поколений, особенно поколение X (1967-1984 годов рождения).

По ее словам, многие из них испытывают неуверенность в своих способностях осваивать цифровые технологии. Шамис призвала их не бояться и найти менторов, которые помогут им освоить необходимые навыки в цифровой сфере.

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