Комитет по внешним связям города совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир"разработали программу повышения квалификации

Более 80 учителей русского языка из 24 стран мира приехали в Санкт-Петербург для повышения квалификации. Программа организована Комитетом по внешним связям города совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир".
В программе участвуют преподаватели из разных стран, включая Италию, Испанию, Германию, Румынию, Молдавию, страны СНГ, Аргентину, Бразилию, Иран, Лаос, Мали, Китай и другие.
Цели программы:
Повышение квалификации учителей русского языка как родного и иностранного.
Знакомство с современными тенденциями в преподавании русского языка и литературы.
Обмен опытом между педагогами из разных стран.
Распространение знаний о русской культуре и истории.
Запланирована обширная культурная программа с посещением Литературного музея Института русской литературы РАН, музыкально-лазерного шоу "Поющие мосты", музея-заповедника "Гатчина" и других знаковых мест и мероприятий.
Содержание программы:
Изучение трудных случаев русской грамматики и фонетики.
Обзор современных лексических процессов.
Обучение методике проведения занятий по разговорной практике.
Культурная программа, включающая посещение музеев, театров и достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Программа повышения квалификации для учителей русского языка способствует укреплению позиций русского языка в мире, развитию международного сотрудничества в сфере образования и распространению знаний о российской культуре. Ожидается, что участники программы смогут передать полученные знания не менее 5 тысячам своих учеников.
В заключение, программа повышения квалификации для учителей русского языка в Санкт-Петербурге является важным вкладом в развитие русского языка и культуры в мире.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Усадьба, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
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