Комитет по внешним связям города совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир"разработали программу повышения квалификации

Более 80 учителей русского языка из 24 стран мира пройдут в Санкт-Петербурге повышение квалификации

Более 80 учителей русского языка из 24 стран мира приехали в Санкт-Петербург для повышения квалификации. Программа организована Комитетом по внешним связям города совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир".

В программе участвуют преподаватели из разных стран, включая Италию, Испанию, Германию, Румынию, Молдавию, страны СНГ, Аргентину, Бразилию, Иран, Лаос, Мали, Китай и другие.

Цели программы:

Повышение квалификации учителей русского языка как родного и иностранного.

Знакомство с современными тенденциями в преподавании русского языка и литературы.

Обмен опытом между педагогами из разных стран.

Распространение знаний о русской культуре и истории.

Запланирована обширная культурная программа с посещением Литературного музея Института русской литературы РАН, музыкально-лазерного шоу "Поющие мосты", музея-заповедника "Гатчина" и других знаковых мест и мероприятий.

Содержание программы:

Изучение трудных случаев русской грамматики и фонетики.

Обзор современных лексических процессов.

Обучение методике проведения занятий по разговорной практике.

Культурная программа, включающая посещение музеев, театров и достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Программа повышения квалификации для учителей русского языка способствует укреплению позиций русского языка в мире, развитию международного сотрудничества в сфере образования и распространению знаний о российской культуре. Ожидается, что участники программы смогут передать полученные знания не менее 5 тысячам своих учеников.

В заключение, программа повышения квалификации для учителей русского языка в Санкт-Петербурге является важным вкладом в развитие русского языка и культуры в мире.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Усадьба, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )