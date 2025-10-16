Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Luca.favorido is licensed under CC0
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:11

Остров Повелья: самое зловещее место Италии, где даже лодочники боятся приставать к берегу

Остров Повелья в Венецианской лагуне называют одним из самых загадочных мест Италии

Романтическая Венеция ассоциируется с гондолами, мостами и бликами воды, но всего в нескольких километрах от неё скрывается место, вызывающее совсем иные чувства. Маленький остров Повелья давно окутан легендами о болезнях, страданиях и безумии. Его называют самым зловещим клочком земли в Италии и одним из самых мистических мест Европы.

Остров, где начиналась история

Повелья впервые упоминается в хрониках XIII века, но, по преданиям, люди жили здесь гораздо раньше. Древние падуанцы использовали остров как убежище во времена варварских нашествий. Отрезанный от материка, он давал защиту от врагов, но со временем стал местом, где скрывались не только люди, но и их страхи.

В 1645 году венецианцы построили на острове восьмигранный форт, чтобы укрепить оборону лагуны. Его руины сохранились и сегодня, добавляя месту особую атмосферу заброшенности.

Остров карантина

С XVIII века Повелья превратили в изоляционный пункт для моряков и торговцев, прибывающих в Венецию. Здесь проверяли суда, экипажи и грузы на наличие заразных болезней.

Но легенды утверждают, что история началась гораздо раньше: ещё во времена Римской империи сюда свозили умирать больных чумой. Во время эпидемии "чёрной смерти" XIV века Повелья стала гигантским карантинным лагерем, куда отправляли тысячи заражённых.

Масштабы трагедии поражают — по словам историков, до 160 тысяч человек нашли здесь последний приют. В результате почва острова буквально состоит из золы и останков, а воздух, по мнению местных, "помнит смерть".

Повелья в XX веке: остров безумия

К началу XX века мрачная слава острова не утихла. В 1922 году на Повелье открыли психиатрическую больницу. Власти надеялись, что изолированное место поможет лечению душевнобольных, но вскоре остров получил ещё более страшную репутацию.

По слухам, директор клиники проводил над пациентами жестокие эксперименты: трепанации, электрошок, гипноз. В легендах говорится, что в итоге врач либо сошёл с ума, либо был сброшен с башни собственными подопечными.

Больницу закрыли в 1960-х годах, и с тех пор Повелья опустела. Разрушенные здания, заросшие виноградом стены и старые колокольни придают острову вид, будто время здесь остановилось.

Сегодня Повелья официально закрыта для посещения, и общественный транспорт сюда не ходит. Однако, по рассказам туристов, всегда можно "договориться" с лодочником, который за скромную плату согласится отвезти вас на запретный берег.

Таблица "Сравнение": острова-призраки Европы

Место Страна Особенности Атмосфера
Повелья Италия Остров карантина и психбольницы Мистическая, тревожная
Мон-Сен-Мишель Франция Средневековое аббатство Готическая, вдохновляющая
Линдисфарн Англия Остров монахов и пиратов Тихая, легендарная
Спиналонга Греция Колония прокажённых Историческая, печальная

Как попасть на Повелью: шаг за шагом

  1. До Венеции.
    Удобнее всего лететь до Болоньи или Милана. Из Варшавы до Болоньи авиакомпания Ryanair предлагает билеты от €100 в обе стороны.
  2. Из Болоньи в Венецию.
    Поездом или автобусом — около 2 часов, стоимость билета от €10.
  3. Далее — лодкой.
    Официальных рейсов нет. Местные лодочники соглашаются отвезти на Повелью за €200-300, но это нелегально, и многие предпочитают любоваться островом издалека.

Если вы всё-таки решитесь, выбирайте ясную погоду и возвращайтесь до захода солнца — после темноты остров кажется особенно зловещим.

Что делает Повелью особенной

Повелья не похожа ни на одно другое место в лагуне. Здесь нет туристических кафе, нет блеска Венеции и масок, но есть тишина, от которой звенит в ушах. Ветер гуляет между разрушенных стен, вода ударяет о камни, а надписи на стенах больницы напоминают о прошлом, которое не хочет быть забытым.

Парадокс острова в том, что его ужасающая история притягивает не меньше, чем красота Венеции. Для одних Повелья — место страха, для других — притча о человеческих слабостях и стойкости.

