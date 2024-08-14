Научитесь понимать свою кошку! Это изменит ваши отношения

Вы когда-нибудь размышляли, о чем думает ваша кошка? Понимание языка тела и поведения вашего пушистого питомца поможет наладить с ним крепкую связь.

1. Обратите внимание на хвост. Если он поднят, это означает, что кошка счастлива. Если её хвост опущен, возможно, она чувствует себя неуверенно.

2. Кошки используют мяуканье, чтобы общаться с людьми. Разные звуки могут означать разные вещи — от приветствия до просьбы о еде.



3. Когда кошка трётся об вас или лижет, это проявление доверия и любви. Не игнорируйте эти знаки!



4. Кошки любят играть, и это важная часть их жизни. Игры помогают развивать охотничьи инстинкты и поддерживать физическую форму.



5. Помните, что кошки — одиночные существа по своей природе. Если ваша кошка хочет побыть одна, дайте ей пространство.

Фото: commons.wikimedia.org/ Staxringold(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)