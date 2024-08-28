ДФО продемонстрировал самый высокий рост потребления электроэнергии в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года Дальневосточный федеральный округ (ДФО) продемонстрировал наибольшие темпы роста потребления электроэнергии среди государственных учреждений и предприятий, что указывает на "бурное экономическое развитие" региона и успешное осуществление его программ. Эти выводы озвучены экспертами АКРА, как сообщает РБК.

В ходе исследования аналитики изучили динамику потребления электроэнергии в качестве индикатора адаптации экономики региона к новым условиям.

В противоположность этому, Сибирский федеральный округ продемонстрировал практически нулевой рост потребления энергии на старте 2024 года, что, по мнению специалистов, свидетельствует о наличии серьезных социально-экономических проблем в данном регионе.

Согласно данным АКРА, в ДФО рост потребления электроэнергии среди юридических и бюджетных лиц составил около 7% в годовом исчислении с января по апрель 2024 года. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 5%, что также стало самым высоким результатом среди всех федеральных округов.

В 2022 году в Дальневосточном регионе потребление электроэнергии сократилось на 2% по сравнению с 2021 годом. Центральный и Северо-Западный федеральные округа заняли второе и третье места по темпам роста, увеличившись на 6% в первом квартале 2024 года.

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