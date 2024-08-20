Около 90% армянских коньяков на российском рынке являются небезопасными для потребителя

Согласно сообщению ТАСС, почти 90% армянских коньяков на российском рынке не соответствуют стандартам безопасности. Из 200 образцов коньяка от 20 различных производителей только 23 соответствовали российским стандартам, а в 177 образцах были выявлены нарушения.
Специалисты закупили 200 образцов коньяка разных марок, произведённых 10 крупными армянскими производителями, в федеральных сетях. Фальсифицированная продукция создаёт условия для недобросовестной конкуренции, что ставит под угрозу рынок честных производителей. Дешёвая подделка уже влияет на положение российских производителей.
Гендиректор ассоциации "Антиконтрафакт" Кристина Скрипник отметила, что результаты исследования оказались шокирующими, так как большая часть проверенных коньяков оказалась поддельной. Она подчеркнула, что даже покупка одной марки коньяка не гарантирует отсутствие обмана.
В 177 образцах были найдены различные нарушения, а примерно половина образцов содержала спирты невиноградного происхождения, что делает их не соответствующими определению коньяка. Только 23 образца полностью соответствовали российским стандартам и законодательству.
Ассоциация "Антиконтрафакт" направила обращения в Генеральную прокуратуру, Росалкогольрегулирование и Федеральную таможенную службу с требованием усилить контроль за ввозимой из Армении алкогольной продукцией.
Фото: From Wikimedia Commons/ Sanjay Acharya (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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