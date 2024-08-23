Правительство обсуждает меры по сдерживанию роста «кредитов за пять минут» на фоне увеличения потребительского кредитования

Власти обсуждают внедрение новых мер по регулированию так называемых "кредитов за пять минут", озабоченные растущими потребительскими займами. За первые шесть месяцев текущего года рост потребкредитования превышает показатели ипотеки, что вызывает опасения у экспертов по поводу усиления инфляционного давления. В финансово-экономическом блоке правительства намекают на предстоящие обсуждения в кругу первых лиц, где Минфин, Минэкономики и Центробанк представят инициативы для замедления темпов потребительского кредитования.

Среди возможных мер рассматривается увеличение сроков оформления кредитов, чтобы избежать быстрого принятия решений о займах. По словам аналитиков, многие заемщики недостаточно осмотрительно подходят к выбору кредитных продуктов, часто не изучая условия договоров. Это создает не только финансовые риски, но и позволяет мошенникам использовать ситуацию в своих интересах. С начала третьего квартала 2023 года Центробанк уже принял меры по ограничению потребкредитования, что должно стабилизировать кредитные объемы и поощрять сбережения среди граждан.

Юрий Юденков, профессор факультета "Финансовое и банковское дело" РАНХиГС, кандидат экономических наук, прокомментировал для NewsInfo. Ru данную ситуацию:

"Кредитной паники не будет, потому что потребительский кредит идет уже по 20% годовых как минимум. Это очень высокая ставка, поэтому спрос на кредиты снизился. Вдобавок ЦБ выдвинул дополнительные требования обеспечения выдаваемых кредитов банками. Это должен быть либо автомобиль, либо недвижимость, что тоже ограничило выдачу потребительских кредитов. Вероятность увеличения Центральным Банком ключевой ставки еще больше затруднит доступ к кредитам. Предприятия реализуют свою продукцию посредством банковских услуг. Вы вряд ли захотите брать кредит под 25% годовых, так что тут никакой паники не будет."

Эксперт также отметил, что в настоящее время для экономики возникла новая проблема — значительное сокращение ипотечного и потребительского кредитования вызывает замедление повышения внутреннего валового продукта.

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