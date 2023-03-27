Все данные указывают на то, что теракт на "Северных потоках" не мог быть совершен без участия государственных спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Запад предпринимает все меры для того, чтобы "замотать" тему "Северных потоков", но Россия не позволит это сделать.

Кроме того, в Кремле считают оправданным предъявление о компенсации России за саботаж на газопроводах после установления виновных.

Напомним, Диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" компании Nord Stream Aktiengesellschaft произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. На трубах этих газопроводов в трёх местах были обнаружены утечки: две на "Северном потоке — 1" и одна — на "Северном потоке — 2". По информации американского журналиста Сеймура Херша со ссылкой на собственные источники, подрыв организовали американские спецслужбы при участии норвежских вооруженных сил.

"Северные потоки" — это система газопроводов, которая транспортирует газ из России в Европу. Система состоит из двух линий, каждая из которых имеет пропускную способность около 27,5 миллиардов кубометров газа в год. Газопроводы проходят по дну Балтийского моря и доставляют газ в Германию, а также в страны Центральной и Южной Европы через связанные газопроводы.

Строительство "Северных потоков" началось в 2010 году, а первая линия была запущена в эксплуатацию в 2011 году. Вторая линия была завершена в 2012 году. Проект был реализован компанией "Газпром" в партнерстве с европейскими компаниями, такими как E. ON, Wintershall, OMV, Engie и Royal Dutch Shell.

Строительство "Северного потока" вызвало много дискуссий и споров. Европейские страны опасались, что Россия будет использовать газопроводы для политического давления на Европу. Кроме того, многие экологические организации высказывали опасения относительно воздействия на окружающую среду.

Тем не менее, газопроводы "Северный поток" стали важным инфраструктурным проектом для Европы, обеспечивая надежные поставки газа и улучшая энергетическую безопасность региона.