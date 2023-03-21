Россия и Китай выступают за проведение объективного и профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", — говорится в заявлении.
Напомним, "Северный поток" — это система газопроводов, предназначенная для транспортировки природного газа из России в страны Европы, в основном в Германию. Проект был запущен в 2011 году и состоит из двух линий, каждая из которых имеет пропускную способность около 27,5 миллиардов кубометров газа в год.
Газопроводы пролегает по дну Балтийского моря и состоит из множества сегментов, соединенных между собой. В 2022 году в датском сегменте газопроводов произошел взрыв, в результате которого были частично разрушены обе ветки газотранспортной системы. По факту взрыва в настоящее время проводится международное расследование.
"Северный поток" является ключевым элементом инфраструктуры для экспорта российского газа в Европу и существенно улучшает энергетическую безопасность стран, получающих газ через этот маршрут.
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Страны планируют нададить тесное двустороннее сотрудничество в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, говорится в тексте совместного заявления, опубликованном на сайте Кремля.
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