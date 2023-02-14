Президент США Джо Байден решил перестраховаться и перенес диверсию на "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, который недавно опубликовал разгромный материал о том, что Белый дом был прямым заказчиком терактов.

"Американские водолазы сделали это ближе к концу учений", — сказал журналист, отвечая на вопрос, были ли заложены бомбы в Балтике в июне 2022 года, передает РИА "Новости".

Однако, по словам Херша, в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент. При этом многие участники этой операции считали ее безумной ,- добавил он.