Потерпевшими во время теракта на Крымском мосту признали МО РФ, компании и людей

Минобороны России и компании требуют компенсации по делу о теракте на Крымском мосту

В судебных материалах по делу о теракте на Крымском мосту, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что потерпевшими признаны Министерство обороны России, две компании и несколько граждан.

Согласно документам, пятью пострадавшими, в том числе представители компаний ООО "Профит Рейл" и ООО "Урал Логистика", а также Министерство обороны, предъявлены иски к 12 обвиняемым.

Эти иски касаются возмещения материального ущерба, нанесенного преступлением, и компенсации морального вреда. Пострадавшие признаны гражданскими истцами в рамках данного дела, однако точные суммы исковых требований не раскрываются.

Ранее стало известно, что суд арестовал недвижимость одного из обвиняемых в Ульяновске, включая квартиру площадью 63 квадратных метра. Также под арест попали земельный участок, два нежилых помещения и трейлер другого фигуранта.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека.

Уже к вечеру того же дня железнодорожное движение было полностью восстановлено, а автомобильное сообщение для легковых машин возобновлено по одной, а затем по двум полосам.

По версии ФСБ, теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины под руководством Кирилла Буданова*. Взрывное устройство было замаскировано под рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и размещено на 22 палетах, общий вес которых составил почти 22,8 тонны.

В рамках расследования в Симферополе были арестованы граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, россияне Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.

Былин является генеральным директором компании "Экстра", занимающейся оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Антипов - генеральный директор и владелец ульяновской компании "ТЭК-34". Именно эта фирма значилась отправителем груза, который находился в грузовике, взорванном на Крымском мосту.

По версии следствия, Соломко и Злоба занимались подменой документов при перевозке груза по России. Груз был отправлен от имени фирмы "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем числилась несуществующая компания в Крыму.

Георгий Азатьян, совладелец компании "Агро Бизнес" в Армавире, предоставил склад для хранения замаскированной бомбы, которая была доставлена из Грузии. По данным следствия, его младший брат Артем Азатьян, проживавший в Крыму, заявил, что груз принадлежал его знакомому. Артур Терчанян, по версии ФСБ, был водителем, доставившим груз в Россию.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Фото: rosavtodor.ru/Росавтодор (Creative Commons Attribution 4.0 International license)