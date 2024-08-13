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Алаудинов: за двое суток ВС РФ уничтожили 45 единиц ВСУ на курском направлении
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  • Опубликована сегодня в 11:19

Алаудинов назвал потери ВСУ за двое суток в Курской области

Алаудинов: за двое суток ВС РФ уничтожили 45 единиц ВСУ на курском направлении

За последние двое суток российская армия уничтожила 45 единиц военной техники украинских войск на одном из участков курского направления. Об этом сообщил замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

"Тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, вчера было уничтожено 13 единиц техники", — уточнил глава чеченского спецназа "Ахмат".

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас ВСУ прекратили бесконтрольное "катание" по Курской области. Теперь ВС РФ занимаются уничтожением живой силы и военной техники украинской армии.

По последним данным Министерства обороны России, украинская армия за все время с начала нападения на Курскую область потеряла до 1610 военных, а также десятки единиц различной военной техники.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

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