За последние двое суток российская армия уничтожила 45 единиц военной техники украинских войск на одном из участков курского направления. Об этом сообщил замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

"Тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, вчера было уничтожено 13 единиц техники", — уточнил глава чеченского спецназа "Ахмат".

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас ВСУ прекратили бесконтрольное "катание" по Курской области. Теперь ВС РФ занимаются уничтожением живой силы и военной техники украинской армии.

По последним данным Министерства обороны России, украинская армия за все время с начала нападения на Курскую область потеряла до 1610 военных, а также десятки единиц различной военной техники.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine