На курском направлении украинская армия потеряла такое количество военнослужащих, сколько не фиксировалось ни разу с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
По словам замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ, за сутки в районе населенного пункта Мартыновка и суджанского направления "Ахмат" совместно с российской армией и бойцам сил спецопераций МО РФ уничтожили танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевой бронемашин, грузовой автомобильный транспорт, микроавтобус, девять пикапов, оружие Д-30, станцию РЭР "Пластун", а также огромное количество военных.
"И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО", — написал Алаудинов.
Стоит отметить, что по последним данным Министерства обороны России, с начала нападения ВСУ на Курскую область украинская армия потеряла до 1,35 тысяч военнослужащих, 29 танков и 23 БТР.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
Китайские власти прокомментировали ситуацию в Курской области
Министерство иностранных дел Китая, комментируя ситуацию в Курской области, посоветовало не нагнетать ситуацию и не допускать провокаций
Aydnlk: США хотят повлиять на турецкие СМИ через финансирование и общие проекты
Соединённые Штаты Америки стараются воздействовать на средства массовой информации Турции, сообщая о своей готовности предоставить пакет финансовой помощи "на их развитие". Об этом информирует издание Aydınlık.
Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.