На курском направлении украинская армия потеряла такое количество военнослужащих, сколько не фиксировалось ни разу с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

По словам замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ, за сутки в районе населенного пункта Мартыновка и суджанского направления "Ахмат" совместно с российской армией и бойцам сил спецопераций МО РФ уничтожили танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевой бронемашин, грузовой автомобильный транспорт, микроавтобус, девять пикапов, оружие Д-30, станцию РЭР "Пластун", а также огромное количество военных.

"И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО", — написал Алаудинов.

Стоит отметить, что по последним данным Министерства обороны России, с начала нападения ВСУ на Курскую область украинская армия потеряла до 1,35 тысяч военнослужащих, 29 танков и 23 БТР.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine