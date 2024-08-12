Стало известно, какие ВСУ понесли потери в зоне СВО

Украинская армия за последние сутки потеряла до 1735 военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России в своей ежедневной сводке по ситуации в зоне СВО.
Согласно данным российского оборонного ведомства, за прошедшие 24 часа в зоне контроля группировок "Юг" и "Запад" погибло 570 и 540 военных украинских войск соответственно. В районе контроля группировок войск "Север", "Центр", "Восток" и "Днепр" — 625 военных.
В Минобороны РФ сообщили, за все время проведения спецоперации на Украине ВСУ потеряли 637 самолетов, 278 вертолетов, 29,8 тысяч беспилотиников, 17 тысяч танков и другой боевой бронированной техники.
Фото: commons.wikimedia.org/Timur Rossolov
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