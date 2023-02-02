ВСУ перебрасывают резервы в Сватовский район ЛНР, чтобы восполнить потери. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.
"В район населенного пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники", — уточнил он.
Марочко подчеркнул, что общая численность группировки ВСУ в этом районе не изменилась, а резервы перебрасывают для "восполнения санитарных и безвозвратных потерь, для замены вышедшей из строя техники и вооружения".
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