ВСУ перебрасывают резервы в Сватовский район ЛНР, чтобы восполнить потери. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.

"В район населенного пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники", — уточнил он.

Марочко подчеркнул, что общая численность группировки ВСУ в этом районе не изменилась, а резервы перебрасывают для "восполнения санитарных и безвозвратных потерь, для замены вышедшей из строя техники и вооружения".