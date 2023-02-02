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  • Опубликована сегодня в 8:08

Военный эксперт объяснил, что "Братские могилы" скрывают реальные потери ВСУ

ВСУ используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений своих погибших военных на севере ЛНР. Так руководство пытается скрыть скрыть реальные потери на фронте, рассказал военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, На купянском направлении ЛНР вооруженные формирования украины устраивают стихийные захоронения. Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии. Насчитано порядка пяти таких захоронений, в каждой из которых погребены минимум десять тел.

"Можно предположить, что украинское командование делает это для сокрытия реальных потерь, поскольку возможность для эвакуации тел у Киева все-таки существует", — отметил Марочко.

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