Немецкий журналист Юлиан Репке выразил обеспокоенность возможной утратой Красноармейска в ДНР, отметив, что это событие станет катастрофой для Украины.

В своей публикации в соцсетях он подчеркнул, что последствия для украинского фронта на Востоке будут чрезвычайно серьезными.

Репке также признал, что украинские войска не располагают эффективными средствами для сдерживания наступления российских сил на Красноармейском направлении. Он отметил, что не видит реальных возможностей замедлить продвижение российских войск в этом районе.

Ранее британская газета Sunday Times сообщала о том, что украинская армия сталкивается с серьезными проблемами в обороне Красноармейска на фоне событий в Курской области.

На этой неделе российские войска освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Межевое и Желанное, что усилило их позиции для дальнейшего наступления на ключевые города, такие как Новогродовка, Димитров, Селидово и Курахово.

В свете приближения линии фронта, киевский режим в лице Ирины Верещук на прошлой неделе призвал жителей Красноармейска, Димитрова и Селидово эвакуироваться, подчеркивая серьёзность ситуации.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)