Флаг Венесуэлы
© flikr.com by Carlos Díaz is licensed under Public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:37

Неминуемая война всплыла за кулисами Конгресса: Белый дом готовит жёсткий сценарий для Венесуэлы

Карлсон заявил о плане Трампа объявить войну Венесуэле — Judging Freedom

Американская политическая повестка вновь оказалась в центре внимания после резонансного заявления Такера Карлсона. По словам журналиста, в Белом доме обсуждается сценарий прямого военного конфликта с Венесуэлой. Возможное объявление может прозвучать в ближайшие часы и стать одним из самых громких внешнеполитических шагов администрации Дональда Трампа. Сигналы о подготовке к такому развитию событий, как утверждается, уже поступают законодателям. Об этом сообщает подкаст Judging Freedom.

Сигналы из Конгресса и Белого дома

Такер Карлсон рассказал, что информацию о надвигающемся конфликте он получил от одного из действующих членов Конгресса США. По его словам, законодателей на закрытом брифинге предупредили о "неминуемой войне" с Венесуэлой. Журналист подчеркнул, что речь идёт не о гипотетическом сценарии, а о конкретных планах, которые могут быть озвучены в рамках обращения президента к нации из Овального кабинета.

Карлсон также уточнил, что заявление, если оно состоится, может прозвучать вечером в среду по американскому времени. Такой формат, по его мнению, указывает на исключительную важность темы и готовность администрации действовать без длительных дипломатических пауз.

"Нам сказали, что война с Венесуэлой неизбежна", — заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom.

Решения Трампа и усиление давления

Поводом для резкого обострения ситуации стали шаги, предпринятые Дональдом Трампом в ноябре. Тогда президент США объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Параллельно он сообщил о введении "полной и окончательной" морской блокады в отношении нефтяных танкеров, которые, по версии Вашингтона, нарушают санкционный режим и связаны с Каракасом.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что меры носят беспрецедентный характер. Он утверждал, что вокруг Венесуэлы сосредоточена крупнейшая в истории Южной Америки военная армада, численность которой будет увеличиваться по мере необходимости.

Президент США связывал давление с требованиями вернуть Соединённым Штатам нефть, землю и другие активы, которые, по его словам, были "украдены" действующими венесуэльскими властями. Эти формулировки стали ещё одним признаком жёсткой риторики, сопровождающей практические шаги.

Обвинения в адрес Мадуро и региональный контекст

В своих публичных выступлениях Трамп неоднократно обвинял "нелегитимный режим" Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и заказных убийств. Он также заявлял, что через Венесуэлу проходят каналы, связанные с криминальными структурами, угрожающими безопасности США.

Отдельное внимание президент уделял миграционной теме. По его словам, ускоряется возвращение в Венесуэлу нелегальных мигрантов, которые ранее попали в Соединённые Штаты при "слабой" политике администрации Джо Байдена. Этот фактор, как утверждал Трамп, также учитывается при принятии решений.

Подготовка к смене власти и военное присутствие

Ранее телеканал CNN сообщал, что американские власти рассматривают сценарий ухода Николаса Мадуро с поста президента. По данным источников, обсуждение велось в строгой секретности в Белом доме и включало различные варианты заполнения возможного вакуума власти и стабилизации обстановки в стране.

Американо-венесуэльские отношения окончательно обострились в конце августа после подписания Трампом закрытой директивы о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого США перебросили в регион дополнительные силы, включая восемь военных кораблей, атомную подводную лодку и авианосец "Джеральд Форд".

Все эти шаги формируют фон, на котором заявление Такера Карлсона выглядит логичным продолжением эскалации. Возможное обращение президента может прояснить, перерастёт ли жёсткая риторика и военное давление в открытый конфликт.

