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Поздняя уборка картофеля: когда и как правильно выкапывать клубни
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Почему стоит выкапывать картофель поздно осенью? Оптимальные сроки и нюансы

Поздняя уборка картофеля: когда и как правильно выкапывать клубни

Картофель — одна из наиболее распространённых и популярных овощных культур на дачных и приусадебных участках. Именно поэтому вопрос правильных сроков и технологии уборки урожая картофеля волнует многих опытных и начинающих садоводов.

Традиционно картофель на большей части территории России выкапывают в сентябре-октябре. Но иногда возникают ситуации, когда уборку необходимо отложить на более поздние сроки. В данной статье мы расскажем о самых поздних оптимальных сроках, в которые можно выкапывать картофель, и правилах проведения этой процедуры.

Когда можно выкапывать картофель в самые поздние сроки? Поздние сроки уборки картофеля — это конец октября-ноябрь. Именно в этот период, при благоприятных погодных условиях, можно еще успешно провести выкопку клубней без риска их повреждения.

Однако следует учитывать, что поздняя уборка картофеля возможна только в том случае, если:

  1. Ботва растений полностью отмерла и высохла. Это говорит о полной биологической зрелости клубней.
  2. Почва не успела промерзнуть. Если грунт уже начал промерзать, выкопать картофель будет проблематично.
  3. Стоит сухая, теплая погода без осадков. Влажная холодная погода повышает риск загнивания клубней.
  4. Растения не были повреждены заболеваниями или вредителями в период вегетации.

Если эти условия соблюдены, картофель можно успешно выкопать даже в конце октября или ноябре. Но при этом нужно учитывать, что более длительное нахождение клубней в земле увеличивает их размеры и снижает лежкость.

Правила поздней выкопки картофеля

Чтобы обеспечить максимальную сохранность картофеля при поздней уборке, следует соблюдать ряд рекомендаций:

  1. Выкапывайте клубни осторожно, стараясь не повредить их. Используйте лопату или вилы.
  2. Сразу после выкопки необходимо очистить картофель от почвы и просушить. Это снизит риск появления гнили.
  3. Поврежденные, мелкие и больные клубни следует отбраковать, оставив только здоровые экземпляры.
  4. Для хранения отберите только целые, сухие клубни среднего размера. Поврежденный картофель на зиму оставлять нельзя.
  5. Храните картофель в прохладном, темном, хорошо проветриваемом помещении. Оптимальная температура 2-4°С.

Следуя этим несложным правилам, вы сможете успешно выкопать и сохранить картофель даже при самых поздних сроках уборки.

Фото: flickr. com by Paul Asman.

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