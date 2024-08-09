Почему стоит выкапывать картофель поздно осенью? Оптимальные сроки и нюансы

Картофель — одна из наиболее распространённых и популярных овощных культур на дачных и приусадебных участках. Именно поэтому вопрос правильных сроков и технологии уборки урожая картофеля волнует многих опытных и начинающих садоводов.
Традиционно картофель на большей части территории России выкапывают в сентябре-октябре. Но иногда возникают ситуации, когда уборку необходимо отложить на более поздние сроки. В данной статье мы расскажем о самых поздних оптимальных сроках, в которые можно выкапывать картофель, и правилах проведения этой процедуры.
Когда можно выкапывать картофель в самые поздние сроки? Поздние сроки уборки картофеля — это конец октября-ноябрь. Именно в этот период, при благоприятных погодных условиях, можно еще успешно провести выкопку клубней без риска их повреждения.
Однако следует учитывать, что поздняя уборка картофеля возможна только в том случае, если:
- Ботва растений полностью отмерла и высохла. Это говорит о полной биологической зрелости клубней.
- Почва не успела промерзнуть. Если грунт уже начал промерзать, выкопать картофель будет проблематично.
- Стоит сухая, теплая погода без осадков. Влажная холодная погода повышает риск загнивания клубней.
- Растения не были повреждены заболеваниями или вредителями в период вегетации.
Если эти условия соблюдены, картофель можно успешно выкопать даже в конце октября или ноябре. Но при этом нужно учитывать, что более длительное нахождение клубней в земле увеличивает их размеры и снижает лежкость.
Правила поздней выкопки картофеля
Чтобы обеспечить максимальную сохранность картофеля при поздней уборке, следует соблюдать ряд рекомендаций:
- Выкапывайте клубни осторожно, стараясь не повредить их. Используйте лопату или вилы.
- Сразу после выкопки необходимо очистить картофель от почвы и просушить. Это снизит риск появления гнили.
- Поврежденные, мелкие и больные клубни следует отбраковать, оставив только здоровые экземпляры.
- Для хранения отберите только целые, сухие клубни среднего размера. Поврежденный картофель на зиму оставлять нельзя.
- Храните картофель в прохладном, темном, хорошо проветриваемом помещении. Оптимальная температура 2-4°С.
Следуя этим несложным правилам, вы сможете успешно выкопать и сохранить картофель даже при самых поздних сроках уборки.
Фото: flickr. com by Paul Asman.
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