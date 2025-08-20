От тли и сорняков до мороза: ботва работает лучше, чем кажется
После выкапывания картофеля на участке остаётся куча стеблей и листьев. Чаще всего их отправляют на свалку, но зря: ботва легко превращается в полезный ресурс, который помогает восстановить землю, защитить растения и даже заменить инсектициды.
1. Компостирование
Картофельная ботва богата азотом, поэтому отлично ускоряет разложение органики в компостной куче и повышает питательность будущего удобрения.
Прежде чем закладывать её в компост, желательно обработать ботву раствором медного купороса — это обезопасит участок от возможных болезней.
2. Зеленое удобрение
Измельчённую ботву можно вкопать в почву на глубину 10-15 см. В процессе разложения она улучшит структуру грунта, обогатит его питательными веществами и создаст хороший запас органики под будущие посадки. Такой способ особенно полезен осенью — в период подготовки грядок.
3. Натуральный инсектицид
Картофельная ботва содержит алкалоиды, которые отпугивают вредителей. На основе зелёной массы делают отвар:
- 600 г измельчённой ботвы;
- 5 л воды;
- довести до кипения и настоять;
- добавить 1/2 бруска натёртого хозяйственного мыла.
Этим средством можно обрабатывать посадки от тли, паутинного клеща и других вредителей.
4. Мульчирование
Сухая ботва отлично подходит в качестве мульчи. Её укладывают вокруг кустов и деревьев:
- защищает корни от промерзания;
- сохраняет влагу в почве;
- подавляет рост сорняков;
- постепенно отдаёт питательные вещества.
Если использовать ботву с умом, она превращается из отходов в полезный ресурс, который поможет вашему огороду и сэкономит на удобрениях.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru