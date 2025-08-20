От тли и сорняков до мороза: ботва работает лучше, чем кажется

После выкапывания картофеля на участке остаётся куча стеблей и листьев. Чаще всего их отправляют на свалку, но зря: ботва легко превращается в полезный ресурс, который помогает восстановить землю, защитить растения и даже заменить инсектициды.

1. Компостирование

Картофельная ботва богата азотом, поэтому отлично ускоряет разложение органики в компостной куче и повышает питательность будущего удобрения.

Прежде чем закладывать её в компост, желательно обработать ботву раствором медного купороса — это обезопасит участок от возможных болезней.

2. Зеленое удобрение

Измельчённую ботву можно вкопать в почву на глубину 10-15 см. В процессе разложения она улучшит структуру грунта, обогатит его питательными веществами и создаст хороший запас органики под будущие посадки. Такой способ особенно полезен осенью — в период подготовки грядок.

3. Натуральный инсектицид

Картофельная ботва содержит алкалоиды, которые отпугивают вредителей. На основе зелёной массы делают отвар:

600 г измельчённой ботвы;

5 л воды;

довести до кипения и настоять;

добавить 1/2 бруска натёртого хозяйственного мыла.

Этим средством можно обрабатывать посадки от тли, паутинного клеща и других вредителей.

4. Мульчирование

Сухая ботва отлично подходит в качестве мульчи. Её укладывают вокруг кустов и деревьев:

защищает корни от промерзания;

сохраняет влагу в почве;

подавляет рост сорняков;

постепенно отдаёт питательные вещества.

Если использовать ботву с умом, она превращается из отходов в полезный ресурс, который поможет вашему огороду и сэкономит на удобрениях.