Картофельная ботва
Картофельная ботва
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:32

От тли и сорняков до мороза: ботва работает лучше, чем кажется

Садоводам рассказали, как превратить ботву картофеля в полезный ресурс

После выкапывания картофеля на участке остаётся куча стеблей и листьев. Чаще всего их отправляют на свалку, но зря: ботва легко превращается в полезный ресурс, который помогает восстановить землю, защитить растения и даже заменить инсектициды.

1. Компостирование

Картофельная ботва богата азотом, поэтому отлично ускоряет разложение органики в компостной куче и повышает питательность будущего удобрения.
Прежде чем закладывать её в компост, желательно обработать ботву раствором медного купороса — это обезопасит участок от возможных болезней.

2. Зеленое удобрение

Измельчённую ботву можно вкопать в почву на глубину 10-15 см. В процессе разложения она улучшит структуру грунта, обогатит его питательными веществами и создаст хороший запас органики под будущие посадки. Такой способ особенно полезен осенью — в период подготовки грядок.

3. Натуральный инсектицид

Картофельная ботва содержит алкалоиды, которые отпугивают вредителей. На основе зелёной массы делают отвар:

  • 600 г измельчённой ботвы;
  • 5 л воды;
  • довести до кипения и настоять;
  • добавить 1/2 бруска натёртого хозяйственного мыла.

Этим средством можно обрабатывать посадки от тли, паутинного клеща и других вредителей.

4. Мульчирование

Сухая ботва отлично подходит в качестве мульчи. Её укладывают вокруг кустов и деревьев:

  • защищает корни от промерзания;
  • сохраняет влагу в почве;
  • подавляет рост сорняков;
  • постепенно отдаёт питательные вещества.

Если использовать ботву с умом, она превращается из отходов в полезный ресурс, который поможет вашему огороду и сэкономит на удобрениях.

