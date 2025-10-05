Картофель сгниёт к январю, если забыть про один ключевой фактор хранения

Картофель по праву считается одним из главных продуктов на нашем столе. Но вырастить урожай — лишь половина дела, не менее важно сохранить его до весны. Многие дачники сталкиваются с тем, что в подвале клубни начинают портиться: появляются пятна гнили, плесень или слишком ранние ростки. Чтобы этого избежать, нужно правильно подготовить место хранения и учитывать ключевые факторы, влияющие на качество овоща.

Почему картофель быстро портится

Основные причины связаны с микроклиматом в подвале, состоянием самих клубней и особенностями сорта. Чаще всего виною становятся слишком высокая влажность, неподходящая температура, повреждения во время уборки или плохая вентиляция.

Сравнение факторов хранения