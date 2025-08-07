Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свежевыкопанный картофель на земле
Свежевыкопанный картофель на земле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:13

Как понять, что ваш картофель созрел? Эксперты делятся секретами идеального урожая

Как правильно собирать картофель для долгосрочного хранения: советы огородникам

Когда и как собирать картофель — вопрос, который волнует каждого огородника, стремящегося получить хороший урожай, который долго хранится. Ошибки в этом процессе могут привести к потере урожая, поэтому важно правильно выбрать момент для выкапывания клубней.

1. Сорт картофеля

Первое, на что стоит обратить внимание — это сорт картофеля. Ранние сорта готовы к уборке через 45-60 дней, но они не предназначены для длительного хранения. Позднеспелые сорта, которые созревают через 120 дней, подходят для долгосрочного хранения и обеспечат вас картошкой до следующего урожая. Обычно они готовы к сбору в период с конца августа по сентябрь.

2. Состояние ботвы

Зеленые стебли и листья растения — отличный индикатор зрелости клубней. Когда ботва пожелтеет и начнёт высыхать, это может быть сигналом того, что пора собирать урожай. Однако стоит помнить, что такие изменения могут быть вызваны не только созреванием, но и заболеваниями или плохими погодными условиями, поэтому стоит наблюдать за растением регулярно.

3. Погодные условия

Погода — один из решающих факторов для успешного сбора картофеля. В дождливые дни почва становится слишком влажной, и картошку лучше оставить до окончания дождей. В противном случае клубни могут загнить. Идеальные условия для уборки — сухая погода, когда земля подсохла и клубни легко извлекаются из почвы.

4. Тест на зрелость

Прежде чем выкапывать весь урожай, проведите небольшой тест: выкопайте несколько кустов и посмотрите на состояние клубней. Если они достигли нужного размера, имеют плотную кожуру и здоровый вид, можно смело приступать к сбору.

5. Условия хранения

Если картофель будет храниться долго, дайте ему полностью дозреть, чтобы он сохранил все свои питательные свойства и дольше хранился. Если цель — насладиться свежими клубнями, можно собрать их немного раньше.

