Фитофтора не ждёт цветения: болезнь может уничтожить грядку за пару недель

Фитофтороз — коварный враг картофельных грядок. Болезнь может погубить большую часть урожая всего за пару недель. Но если действовать заранее и грамотно, есть все шансы на победу.

С чего всё начинается: отбор семян и проращивание

Первый шаг — это не покупка средств от болезней, а выбор здорового посадочного материала. Осматривайте клубни тщательно: ни пятен, ни вмятин, ни запаха гнили.

Проращивайте картошку за 10-14 дней до высадки в светлом и тёплом месте. Это не только ускорит появление всходов, но и усилит иммунитет растений на старте.

Перед тем как опустить клубни в землю, обработайте их:

слабым раствором марганцовки;

или биофунгицидом — это снизит риск заражения грибковыми заболеваниями.

Уход после посадки: основа здоровья растений

Чтобы картофель не заболел, нужно создать для него благоприятную, но контролируемую среду:

Рыхление — помогает воздуху попадать к корням, не даёт влаге застаиваться.

Прополка — удаляет сорняки, на которых может жить инфекция.

Полив — умеренный и по погоде. Особенно аккуратно в период цветения.

Обратите внимание на окучивание. Это не только стимулирует рост клубней, но и укрепляет куст, защищая нижнюю часть растения от влаги и инфекции. Делать его стоит 2-3 раза за сезон.

Подкормка: питание с умом

С появлением первых всходов начинается этап регулярных подкормок. Они нужны не только для роста, но и для защиты от фитофторы.

Органика (настой коровяка или птичьего помета) — на начальном этапе.

Азот — до цветения, для роста ботвы.

Фосфор и калий — укрепляют корни и повышают устойчивость к болезням. Используйте их в фазе бутонизации и позже.

Подкармливать стоит каждые 2-3 недели.

Как проводить профилактику фитофторы

Здесь важно не ждать симптомов, а действовать на опережение.

Химические средства:

фунгициды применяют с интервалом в 14 дней;

первую обработку — до цветения, затем ещё пару раз при формировании клубней.

Народные методы:

настой чеснока;

отвар луковой шелухи.

Они обладают природной антисептической силой и укрепляют иммунитет растений, особенно в сочетании с правильным уходом.

Главное — система

Нет волшебной таблетки от фитофтороза, но комплексный подход — от отбора клубней до последней обработки — действительно работает. Держите уход под контролем, и ваш картофель даст богатый, здоровый урожай.