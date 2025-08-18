Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свежевыкопанный картофель на земле
Свежевыкопанный картофель на земле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:19

Как выбрать идеальный день для уборки картофеля, чтобы он пролежал до весны

Садоводам объяснили, почему нельзя копать картофель в дождливую погоду

Выбрать правильный момент для уборки картофеля — значит обеспечить себе запас качественного овоща до весны. Ошибка в сроках может привести к тому, что клубни не доживут даже до Нового года.

Сорт имеет значение

Ранние сорта созревают за 45-60 дней после посадки и подходят для летнего употребления, но не для длительного хранения. Позднеспелые — вызревают примерно за 120 дней, их убирают с конца августа по конец сентября. Такие клубни лучше лежат и сохраняют вкус всю зиму.

Ориентируемся на ботву

Пожелтевшие и высохшие стебли — признак зрелости. Но такие изменения могут быть вызваны и болезнями или плохой погодой, поэтому за ботвой нужно наблюдать регулярно.

Погода — ключевой фактор

Копать картофель в дождь не стоит: повышенная влажность почвы повышает риск гнили. Лучшее время — сухие дни, когда земля подсохла, а клубни легко достаются.

Мини-тест перед уборкой

Выкопайте несколько кустов и проверьте: размер клубней, плотность кожуры, общее состояние. Если всё в норме — можно приступать к массовой уборке.

Важность цели хранения

Если картофель нужен для свежего употребления, можно выкопать его чуть раньше. Для долгого хранения дождитесь полного созревания — так клубни дольше сохранят питательные свойства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Британский садовод Джо Кларк размножает клубнику усами для увеличения урожаяс сегодня в 15:44

Один куст — и горы ягод: простой приём, который превращает пару саженцев клубники в плантацию

Гениальный метод размножения клубники от Джо Кларка. Превратите один кустик в плантацию, используя простые "усы". Советы для обильного урожая и выращивания в горшках.

Читать полностью » Флоксы, пионы и хосты: неприхотливые многолетники для вашего сада сегодня в 14:44

Минимальный уход – максимальный результат: эти цветы созданы для тех, у кого нет времени на садоводство

Опытный агроном раскрыл секрет цветущего и яркого сада с минимальными усилиями. Узнайте, какие неприхотливые цветы станут настоящим спасением для новичков и занятых садоводов, требуя минимум ухода и радуя взгляд обилием красок в течение всего сезона.

Читать полностью » Орхидеи желтеют при застое влаги и нехватке воздуха у корней сегодня в 14:07

Хотели спасти листья удобрением — а убили корни своими руками: как спасти орхидеи от желтизны

Желтеют листья орхидеи? Узнайте о 5 критических ошибках в уходе! Проверьте полив корни и освещение.

Читать полностью » Весенняя битва с клещами: лучшие способы защиты дачного участка сегодня в 13:44

Секреты защиты от клещей: 3 шага к безопасному отдыху на природе

Роспотребнадзор Волгограда предупреждает: клещи несут угрозу! Узнайте, как защитить себя и участок от опасных переносчиков болезней, чтобы избежать заражения.

Читать полностью » Спатифиллум, алоэ и фикус названы полезными растениями для спальни сегодня в 13:23

Эти 7 комнатных растений превратят вашу спальню в оазис спокойствия: вот что нужно знать

Узнайте, какие растения идеально подходят для спальни. Они не только очищают воздух и насыщают кислородом, но и способствуют расслаблению и здоровому сну.

Читать полностью » Почему магнолия не цветет: решение найдено в правильной подкормке сегодня в 12:44

Магнолия расцветет пышнее, чем когда-либо: вот секрет подкормки от опытного садовода

Узнайте, как правильно подкармливать магнолии для обильного цветения и здоровья. Советы от эксперта по уходу за магнолиями и выбору удобрений.

Читать полностью » В Тверской области сухой ручей используют как дренаж при паводках и дождях сегодня в 12:12

Тверская область превращает лужи в красоту: сухой ручей спасает сад и делает вау-эффект

Узнайте, как создать сухой ручей на даче в Тверской области! Пошаговая инструкция, выбор материалов, посадка растений для защиты от паводков и украшения сада.

Читать полностью » Как чайные пакетики улучшают газон: секреты подкормки и защиты от вредителей сегодня в 11:28

Газон будет как новый: вот что нужно закопать возле травы – дешево и сердито

Узнайте, как использованные чайные пакетики могут стать ценным ресурсом для улучшения газона! Экологичные способы подкормки и борьбы с вредителями раскроют садоводы.

Читать полностью »

Новости
Еда

Для белого хлеба — высший сорт, для ЗОЖ-выпечки — обойная мука: как выбрать правильно
Еда

Белый шоколад: как появился и чем отличается от обычного шоколада
Наука и технологии

Учёные обнаружили 13 древних зубов возрастом 2,8 млн лет в Эфиопии
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц
Туризм

С осени в поездах дальнего следования можно будет пройти посадку по биометрии — РИАН
Дом

Танины в чае удаляют пятна и заменяют химические средства для стёкол
Красота и здоровье

Диетолог Фэй Джеймс назвала шесть распространённых ошибок в питании
Питомцы

В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru