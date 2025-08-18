Как выбрать идеальный день для уборки картофеля, чтобы он пролежал до весны
Выбрать правильный момент для уборки картофеля — значит обеспечить себе запас качественного овоща до весны. Ошибка в сроках может привести к тому, что клубни не доживут даже до Нового года.
Сорт имеет значение
Ранние сорта созревают за 45-60 дней после посадки и подходят для летнего употребления, но не для длительного хранения. Позднеспелые — вызревают примерно за 120 дней, их убирают с конца августа по конец сентября. Такие клубни лучше лежат и сохраняют вкус всю зиму.
Ориентируемся на ботву
Пожелтевшие и высохшие стебли — признак зрелости. Но такие изменения могут быть вызваны и болезнями или плохой погодой, поэтому за ботвой нужно наблюдать регулярно.
Погода — ключевой фактор
Копать картофель в дождь не стоит: повышенная влажность почвы повышает риск гнили. Лучшее время — сухие дни, когда земля подсохла, а клубни легко достаются.
Мини-тест перед уборкой
Выкопайте несколько кустов и проверьте: размер клубней, плотность кожуры, общее состояние. Если всё в норме — можно приступать к массовой уборке.
Важность цели хранения
Если картофель нужен для свежего употребления, можно выкопать его чуть раньше. Для долгого хранения дождитесь полного созревания — так клубни дольше сохранят питательные свойства.
