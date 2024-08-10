Американские исследователи обнаружили необычное полезное свойство популярного картофеля

Учёные из Университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) обнаружили, что запечённый в кожуре картофель может быть полезен для людей с диабетом 2 типа. В исследовании участвовали 24 человека, которым в течение 12 недель ежедневно давали по одной картофелине весом около 100 граммов. Результаты показали умеренное снижение уровня глюкозы в крови, улучшение состава тела и нормализацию сердечного ритма у тех, кто употреблял картофель.

Ученые считают, что белый картофель может быть эффективным в диете для диабетиков 2 типа, заменяя продукты с высокой гликемической нагрузкой, такие как белый рис. Особенно полезной оказалась картофельная кожура, богатая калием и резистентным крахмалом, который способствует лучшему контролю глюкозы и улучшению липидного профиля.

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