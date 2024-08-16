Биолог объяснил, в чем заключается польза различных цветов кожуры и мякоти картофеля

Биолог Виталий Наполов объяснил, что польза свежего картофеля не зависит от цвета кожуры и мякоти. В России наиболее распространены сорта с белой мякотью, которые богаты крахмалом, сообщает News.Ru.
Желтая мякоть содержит больше каротина, полезного для организма, а красноватая — антоцианов, которые укрепляют иммунную систему и могут снижать риски онкологических заболеваний.
Однако картофель с красной мякотью может вызывать аллергические реакции и требует осторожности у людей с проблемами ЖКТ, печени и почек. Цвет кожуры не влияет на качество картофеля и является сортовым признаком.
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