Картофельная запеканка с куриной грудкой: это горячее блюдо нравится всем без исключения

Картофельная запеканка с куриной грудкой: картошка, нежная курочка и сливки — идеальное сочетание

Запеканка с картофелем и куриной грудкой — вкусное и сытное блюдо для семейного ужина. Приготовить его несложно, а необходимые продукты доступны.

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