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Картофельная запеканка с куриной грудкой: картошка, нежная курочка и сливки — идеальное сочетание
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  • Опубликована сегодня в 7:10

Картофельная запеканка с куриной грудкой: это горячее блюдо нравится всем без исключения

Картофельная запеканка с куриной грудкой: картошка, нежная курочка и сливки — идеальное сочетание

Запеканка с картофелем и куриной грудкой — вкусное и сытное блюдо для семейного ужина. Приготовить его несложно, а необходимые продукты доступны.

Ингредиенты:

  • картофель — 3 штуки;
  • куриное филе — 300 г;
  • сливки 20 % — 200 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец свежемолотый — по вкусу;
  • растительное масло для жарки — 2 столовые ложки;
  • твёрдый сыр — 50 г.

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе и картофель тонкими ломтиками. Обжарьте их отдельно на растительном масле.
  2. Соедините обжаренные филе и картофель в сковороде, добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.
  3. Залейте горячим сливками 20 %, перемешайте и доведите до кипения.
  4. Разогрейте духовку до 180-190 °C. Переложите содержимое сковороды в форму для запекания, посыпьте тёртым сыром. Запекайте 20 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячую запеканку сразу после приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org/ GreenGlass1972 (public domain)

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