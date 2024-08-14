Картофельная запеканка с куриной грудкой: это горячее блюдо нравится всем без исключения

Запеканка с картофелем и куриной грудкой — вкусное и сытное блюдо для семейного ужина. Приготовить его несложно, а необходимые продукты доступны.
Ингредиенты:
- картофель — 3 штуки;
- куриное филе — 300 г;
- сливки 20 % — 200 мл;
- соль — по вкусу;
- перец свежемолотый — по вкусу;
- растительное масло для жарки — 2 столовые ложки;
- твёрдый сыр — 50 г.
Приготовление
- Нарежьте куриное филе и картофель тонкими ломтиками. Обжарьте их отдельно на растительном масле.
- Соедините обжаренные филе и картофель в сковороде, добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.
- Залейте горячим сливками 20 %, перемешайте и доведите до кипения.
- Разогрейте духовку до 180-190 °C. Переложите содержимое сковороды в форму для запекания, посыпьте тёртым сыром. Запекайте 20 минут до золотистой корочки.
Подавайте горячую запеканку сразу после приготовления.
Фото: commons.wikimedia.org/ GreenGlass1972 (public domain)
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