Жареный картофель, из-за которого диетологи впервые в жизни не считают калории
Жареный картофель — это не просто гарнир, а настоящая кулинарная классика, которую можно приготовить разными способами. Однако, чтобы добиться совершенства, нужно правильно подобрать ингредиенты и технику приготовления. Рецепт картофеля с розмарином, чесноком и пармезаном отразит все секреты, которые сделают этот гарнир невероятно вкусным и ароматным. В этом рецепте используется картофель сорта Марис Пайпер, который отлично держит форму и помогает создать идеальную хрустящую корочку.
Ингредиенты
Для жареного картофеля:
-
2 кг картофеля сорта Марис Пайпер
-
8 ст. л. масла или говяжьего/гусиного жира
-
1-2 зубчика чеснока, натертых
-
Пармезан (тертый, по вкусу)
-
4 веточки розмарина
-
Щепотка соли
Для ароматного масла:
-
5 г свежих веточек тимьяна
-
2 веточки розмарина
-
1/2 шалота (крупно нарезанного)
-
6 зубчиков чеснока, очищенных
-
1 лимон (цедра)
-
6 горошин черного перца
-
100 мл нейтрального масла (рапсовое, растительное или оливковое)
-
Щепотка сахара
-
Щепотка соли
Метод приготовления
Подготовка картофеля
-
Очистите картофель и нарежьте его на половинки.
-
Поместите картофель в кастрюлю с подсоленной водой и доведите до кипения.
-
Варите на медленном огне около 15 минут, чтобы картофель стал мягким снаружи, но оставался плотным внутри.
Обжарка картофеля
-
После варки выложите картофель в дуршлаг, чтобы стек лишний жир.
-
Встряхните картофель, чтобы его края стали шершавыми, что поможет достичь хрустящей корочки.
-
Переложите картофель на противень и дайте ему немного подсохнуть.
Разогрев духовки
-
Разогрейте духовку до 220 градусов (с вентилятором 200 градусов) или Газ 7.
-
В форму для запеканки налейте жир (или масло) и поставьте в разогретую духовку.
Обжарка картофеля в горячем жире
-
Осторожно добавьте картофель в горячий жир. Переворачивайте его, чтобы он равномерно покрывался маслом.
-
Посолите и запекайте около 40-50 минут, периодически переворачивая картофель.
Приготовление ароматного масла
-
В кастрюле на медленном огне смешайте все ингредиенты для масла, кроме сахара и соли.
-
Дайте маслу немного покипеть, но следите, чтобы оно не пригорело.
-
Оставьте масло на 15-30 минут, чтобы оно настоялось. После этого приправьте его сахаром и солью.
Завершающий этап
-
Когда картофель будет готов, добавьте в противень чеснок, розмарин и пармезан.
-
Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
-
Полейте жареный картофель ароматным маслом и подавайте.
Сравнение вариантов жира для жарки картофеля
|Жир
|Вкус
|Хрусткость
|Технология использования
|Рекомендации
|Говяжий жир
|Насыщенный, глубокий
|Очень хрустящий
|Нужно растопить перед использованием
|Лучше всего подходит для насыщенного вкуса и глубокой хрусткости.
|Гусиный жир
|Легкий, но с насыщенным вкусом
|Хрустящий
|Также растапливается
|Отлично для более утончённого вкуса.
|Оливковое масло
|Легкий, с травяным оттенком
|Средний
|Можно использовать без предварительного разогрева
|Идеально для менее жирных, более лёгких блюд.
|Растительное масло
|Нейтральный вкус
|Средний
|Легко использовать
|Хорошо подходит для повседневного использования, без сильных вкусовых акцентов.
Советы по приготовлению
-
Выбор картофеля: Используйте картофель сорта Марис Пайпер — он отлично выдерживает жарку и при этом сохраняет свою форму.
-
Режим варки: Варите картофель на медленном огне, чтобы он стал мягким, но не разварился.
-
Масло и жир: Если хотите более насыщенный вкус, используйте гусиный или говяжий жир. Для более лёгкого варианта используйте оливковое масло.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использование недостаточного количества жира в процессе жарки.
Последствие: Картофель получается не таким хрустящим и может подгореть.
Альтернатива: Используйте достаточно жира, чтобы картофель был полностью покрыт.
-
Ошибка: Слишком быстрое кипячение картофеля.
Последствие: Картофель разварится, и его текстура будет мягкой и не подойдет для жарки.
Альтернатива: Томите картофель на медленном огне, чтобы сохранить его плотность.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Отличная текстура картофеля
|Требуется много времени на приготовление
|Простой в приготовлении
|Нужно много масла или жира
|Идеален для гарнира
|Требуется внимательность, чтобы избежать подгорания
FAQ
-
Как выбрать картофель для жарки?
Используйте картофель сорта Марис Пайпер, так как он идеально подходит для жарки и дает отличную текстуру.
-
Можно ли хранить ароматное масло?
Да, ароматное масло можно хранить в холодильнике до 1 недели и использовать для других блюд.
-
Что делать, если картофель разварился?
Если картофель разварился, его можно использовать для пюре или запеканок, но не для жарки.
Мифы и правда
Миф: Жарка картофеля в большом количестве масла — это вредно.
Правда: Картофель, приготовленный в большом количестве масла, может быть вкусным и полезным, если использовать качественное масло и контролировать температуру жарки.
Интересные факты
-
Картофель, родом из Южной Америки, стал популярным в Европе в конце 17 века.
-
Говяжий жир и гусиный жир были основными источниками жира для жарки в Европе до 20 века.
-
Пармезан — один из старейших видов сыра, который изначально был произведен в Италии в 12 веке.
