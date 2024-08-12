Международная группа ученых разработала систему искусственного интеллекта для картофеля

Ученые из России, Индии и Ирака разработали AI-PotatoGuard — комплекс для визуальной диагностики заболеваний кустов картофеля с использованием искусственного интеллекта. Система помогает аграриям своевременно обнаруживать и бороться с болезнями растений, такими как фитофтороз и альтернариоз, что приводит к трехкратному снижению использования химикатов.
Особенностью технологии является возможность мониторинга состояния растений через беспилотники и спутниковые снимки, обрабатываемые сверточной нейронной сетью. Применение нового метода позволяет выявить заболевания с точностью до 95% и на ранних стадиях до 85%, что значительно повышает эффективность по сравнению с традиционными методами, сообщает ТАСС.
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