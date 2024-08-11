Подготовка к будущему урожаю: ключевые советы по выбору и хранению семенного картофеля

С наступлением осени многие огородники задумываются о запасах семенного картофеля на следующий сезон. От правильного выбора и хранения этого важного посадочного материала зависит будущий урожай. Рассказываем, на что обратить внимание при приобретении и сохранении семенного картофеля.
Когда и где покупать семенной картофель
Лучше всего приобретать семенной картофель осенью, сразу после уборки урожая. В этот период клубни обладают наилучшими посевными качествами и меньше подвержены различным заболеваниям. Покупать семенной картофель следует в специализированных магазинах, питомниках или у надежных фермеров. Так вы можете быть уверены в его качестве и сортовых характеристиках.
Как выбрать качественный семенной картофель
При выборе семенного картофеля обращайте внимание на следующие признаки:- Размер клубней: оптимальный размер - от куриного яйца до куриного кулака. Слишком мелкие или слишком крупные клубни непригодны для посадки.- Целостность: клубни должны быть без механических повреждений, зеленых участков, проростков и признаков гнили.- Цвет: кожура должна быть ровной, без пятен, темных или зеленоватых участков.- Наличие глазков: на каждом клубне должно быть не менее 2-3 здоровых, неповрежденных глазков.
Как правильно хранить семенной картофель до весны
Для успешной перезимовки семенного картофеля важно соблюдать определенные условия хранения:
- Температура: оптимальная температура хранения - от +2 до +4°С. Более низкая температура замедлит прорастание, более высокая - спровоцирует преждевременное прорастание и потерю качеств.
- Влажность: картофель требует влажности воздуха 85-90%. Слишком сухой воздух вызовет усыхание клубней, а повышенная влажность - загнивание.
- Свет: клубни необходимо хранить в темном или полутемном месте, иначе они начнут зеленеть, что делает их непригодными для посадки.
- Вентиляция: в хранилище должна быть хорошая циркуляция воздуха, чтобы предотвратить появление грибковых заболеваний.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить качественный семенной картофель до весенних посадок и получить богатый урожай в будущем сезоне.
Фото: Marcobeltrametti.
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