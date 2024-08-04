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Как приготовить картошку по-деревенски, от которой невозможно оторваться
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Секреты приготовления идеальной картошки по-деревенски: хрустящая корочка и мягкая сердцевина

Как приготовить картошку по-деревенски, от которой невозможно оторваться

Хотите насладиться действительно качественным блюдом, где каждый кусочек картофеля будет хрустящим и нежным? Следуйте простым правилам, которые облегчат процесс готовки.

Как выбрать картофель для жарки?

Для вкусной картошки по-деревенски лучше всего подойдут сухие и крахмалистые сорта. Именно благодаря высокому содержанию крахмала вы добьётесь той самой хрустящей корочки и мягкой серединки.

Выбирайте вытянутый картофель среднего размера для приготовления блюда. Его легко нарезать на 6-8 частей, каждая из которых будет иметь три крупные плоские грани. Нарезайте картофель так, чтобы сохранить кожуру и треугольную форму. Для этого разрежьте картофель вдоль пополам, затем поверните на 90 градусов и нарежьте веером.

Во время приготовления картошки по-деревенски избавьтесь от лишнего крахмала. Поместите нарезанный картофель в кастрюлю и подержите пять минут под холодной проточной водой.

Сварите картофель до готовности, но не переваривайте его. Затем обжарьте на растительном масле в глубокой и широкой сковороде.

Фото: flickr.com/Keith McDuffee (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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